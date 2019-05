Srbski časnik: Seve je poskušala umoriti Milana #video

Pevka je fotografijo naslovnice srbskega časnika Srpski telegraf, ki je objavil zgodbo, objavila na svojem profilu na Instagramu in prvič po več letih molka javno spregovorila.



"V sodni bitki za svojega otroka sem od njegovega očeta, poleg raznih lepih pridevnikov in postavljenih 'diagnoz', dobila tudi neuradni status 'morilke'. Razlog za to je preprost … Oče ni uspel dobiti takoj in tisto, kar si je zamislil od pristojnih hrvaških institucij, vključenih v postopek, zdaj pa je, nezadovoljen in jezen zaradi včerajšnje sodne obravnave, v javnost 'spustil' vest, da sva ga jaz in moj soprog Igor skušala umoriti," je Severina začela dolg zapis na svojem Instagramu.

V nadaljevanju je zapisala, da je tako žalostno in hkrati tragikomično to, kaj je posameznik v boju za skrbništvo sposoben narediti pod pretvezo, da to počne, ker je to v najboljšem interesu otroka. Ter da so bile prekoračene vse meje poštene igre in da gre tukaj za eno samo stvar – uničiti njo kot mamo in kot javno osebnost.

V zapisu se je obregnila tudi ob medij, ki je zgodbo objavil, češ da gre zagotovo za plačano objavo in da čeprav je očitno nekdo v zameno za mastno plačilo pripravljen pisati laži, ne bo tokrat nikogar tožila. Temveč je jasno in glasno vsem sporočila, da ni morilka in da to tudi nikoli ne bo postala: "Še naprej bom mama svojemu otroku in samo Severina," je zaključila svoj dolgi zapis.



Severina in Milan sta se sicer zaljubila leta 2010, dve leti pozneje se jima je rodil sin Aleksandar. A že nekaj mesecev po dečkovem rojstvu so hrvaški in srbski mediji začeli namigovati, da njun odnos šepa in da se razhajata. Konec ljubezni je avgusta 2013 za Glorio potrdil Severinin menedžer Tomica Petrović. Takrat sta tudi začela biti bitko za skrbništvo nad Aleksandrom, ki danes, ko je deček star že sedem let, še vedno ni končana.

