Še ena zvezdnica, ki karanteno preživlja v kopalkah

Očitno so dolgi tedni izolacije tudi tiste zvezdnice, ki se sicer niso pogosto kazale pomanjkljivo oblečene, pripeljali do tega, da so odvrgle oblačila in na ogled postavile svoje ženske čare.

Igralka January Jones je še ena v množici slavnih, ki jim izolacijo močno lajša dejstvo, da živi v razkošni vili z ogromnim vrtom in bazenom. Ob tem preživi tudi precej časa, na Instagramu pa sledilce redno razveseljuje s fotografijami v kopalkah.

A kljub temu je 42-letni zvezdnici občasno dolgčas, pa čeprav ima, po zapisu ob eni od objavljenih fotografij sodeč, v izolaciji precej dela. "Rada bi, da moji predstavniki v moj življenjepis dodajo še: učiteljica, plesalka (stepa in interpretativnega plesa), kozmetičarka, zoologinja, trenerka košarke in kuharica. Na sinhroniziranem plavanju in francoščini še delam," se je pošalila o opravilih, ki jih je osvojila v zadnjih tednih.

A bolj kot njen smisel za humor sta sledilce na Instagramu pritegnila njena vitka postava in mladosten videz. Igralka, najbolj znana po vlogi v filmih Možje X in seriji Oglaševalci, namreč šteje 42 let, njeni oboževalci pa menijo, da jih zagotovo kaže mnogo manj. Tako so jo pod fotografijami, kjer se je pokazala v bikiniju, hvalili, kako krasna je videti in da je zagotovo ena najlepših žensk, kar jih je.