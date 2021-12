Schwarzenegger ujet v objemu z lepo mladenko

Najslavnejši Avstrijec zelo rad kolesari. Paparaci so ga že večkrat ujeli na različnih kolesih, ki so po meri izdelana samo zanj. Tudi tokrat se je 74-letni Schwarzi odpravil na enega od svojih kolesarjenj po Santa Barbari. Med potjo pa se je tudi ustavil v svojem najljubšem kraju − fitnesu.

Foto: Guliverimage

Tam so ga med dvigovanjem uteži prišli pozdravit njegovi oboževalci, s katerimi je z veseljem poklepetal in poziral za selfie. Paparaci pa so ga ujeli tudi med objemanjem s čedno neznanko. Takoj so se pojavila ugibanja, da je to njegovo novo dekle, a izkazalo se je, da je samo ena od oboževalk, ki je želela občutiti njegove mišice.

Schwarzenegger ji je izpolnil željo in jo privil v močan objem, preden se je znova posvetil dvigovanju uteži.

Foto: Guliverimage

Za slavnim igralcem so sicer težki dnevi. Pretekli teden je namreč v 79. letu starosti umrl bodybuilder Dave Draper, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja. "Bil je navdih milijonom ljudem po vsem svetu, vključno z mano. Bil je eden mojih idolov," je Schwarzi zapisal na Instagramu in dodal, da je v Avstriji nad posteljo imel nalepljeno njegovo sliko, ki mu je vsak dan dajala motivacijo.

