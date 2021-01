Schwarzenegger se je cepil: "Sledite mi, če hočete živeti!" #video

Na dan inavguracije ameriškega predsednika je Arnold Schwarzenegger na Twitterju zapisal: "Danes je bil dober dan." S tem je imel v mislih to, da se je cepil proti novemu koronavirusu, kar je ponosno delil s svojimi sledilci ter ob tem objavil še videoposnetek cepljenja v avtomobilu.

"Še nikoli nisem z večjim veseljem čakal v vrsti. Če ste upravičeni, se mi pridružite in se prijavite za cepljenje," je zapisal Schwarzenegger in še dramatično, v stilu Terminatorja, svoje najslavnejše vloge, dodal: "Sledite mi, če hočete živeti!"

"Come with me if you want to live" (Pridi z mano, če hočeš živeti, op. p.) je sicer izrekel v filmu Terminator 2 iz leta 1991, ko je Sarah Connor (Linda Hamilton) ponudil pomoč.

Zagovornik ukrepov in donator zaščitne opreme

Schwarzenegger je že od vsega začetka pandemije velik zagovornik strogih ukrepov in je tudi prek svojih družbenih omrežij ljudi spodbujal, naj v obdobju epidemije koronavirusa ostanejo doma in pazijo nase, pri čemer jih je nagovarjal tudi k temu, naj skrbijo za redno telesno aktivnost.

V boj proti koronavirusu je sam stopil tudi tako, da je bolnišnicam na območju Los Angelesa doniral zaščitno opremo v vrednosti milijon dolarjev.

Preberite tudi: