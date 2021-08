Schwarzenegger: Če nočete nositi maske, ste bedaki #video

Najslavnejši Avstrijec je odločen nasprotnik najrazličnejših teorij zarote, ki se v povezavi s pandemijo covid-19 širijo po spletu, in dežurnih strokovnjakov, ki so iz nalezljivih bolezni "doktorirali" na Facebooku.

Zdaj, ko je že očitno, da velik del sveta vstopa v četrti val okužb s koronavirusom, ima filmski silak in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Scwarzenegger dovolj zanikovalcev znanstvenih razlag in vseh, ki zaščitnim ukrepom nasprotujejo, češ da ti omejujejo njihovo osebno svobodo.

V nedavnem spletnem pogovoru z upokojenim častnikom ameriške vojske Alexandrom Vindmanom in novinarko CNN je povedal kar nekaj pikrih na račun ljudi, ki bolj kot strokovnjakom zaupajo tistemu, kar so prebrali na Facebooku, in tistih, ki se ne želijo ne cepiti ne nositi zaščitnih mask, ker naj bi to kratilo njihove svoboščine.

"Seveda imate pravico do tega, da maske ne nosite. Toda veste kaj? Če je ne nosite, ste bedaki, ker bi bilo prav, da zaščitite ljudi okoli sebe. Tako preprosto je," je dejal. Cepljenje in nošenje mask je primerjal s prometnimi pravili, ki jih upoštevamo, da ne bi na cesti koga ubili.

"V križiščih imamo semaforje, da ne pride do nesreč s smrtnim izidom. Ne moreš reči: 'Nihče mi ne bo govoril, da moram zaradi semaforja ustaviti'," je ponazoril.

Foto: Guliverimage

"Enako je z virusom. Ta je tukaj in ubija ljudi, to pa lahko preprečimo le s cepljenjem, nošenjem zaščitnih mask, medosebno razdaljo in umivanjem rok. Ne moremo govoriti: 'No ja, to posega v mojo svobodo.' Ne, speljite se s svojo svobodo," je pribil Schwarzenegger.

Poudaril je tudi, da se mu zdi neverjetno, da ljudje nočejo verjeti znanstvenikom, ki se že vso svojo kariero ukvarjajo s preučevanjem nalezljivih bolezni. "Poznati moramo svoje omejitve in poslušati strokovnjake," je dejal, "če bi se radi naučili več o krepitvi bicepsov, poslušajte mene, ker sem se vse svoje življenje ukvarjal s tem. Virologi, epidemiologi in zdravniki pa so vse svoje življenje posvetili boleznim in cepivom, zato jih glede tega poslušam in upoštevam. Prosim, da to storite tudi vsi ostali."

