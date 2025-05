Oven

Zadnji čas ste zelo nekomunikativni in čutite, da drugi niso preveč dovzetni do tega. Pogovori vas obremenjujejo in občutek imate, da prihajate v navzkriž z drugimi. Nagnjeni ste k temu, da svoje misli držite zase. Če si boste vzeli nekaj časa samo zase, bo to koristilo tako vam kot vašemu razmerju.

Bik

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Dvojčka

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.

Rak

Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zamotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Lev

Potrebujete samo en pravi pogled. Oseba se je dolgo upirala vašim čarom, a danes jih boste usmerili vanjo z direktno silo. Potrudite se, da bo vedela, kaj želite. Tisti v vezi pa se vprašajte, kdaj sta se nazadnje dobila s prijatelji. Ljubezen je božanska, ampak ne obstaja v praznini.

Devica

Včasih vesolja ne razumemo. Spočijte se in ne iščite več tiste prave osebe. Le tako se boste pričeli zelo zabavati. In ironično bo ravno to, da boste najverjetneje tako našli dobro osebo zase. Če ste v zvezi, dajte zabavo malo na stran in se posvetite malo čustvom vaše ljubljene osebe.

Tehtnica

Želeli se boste skriti v zaščiteno okolje in ta instinkt bo v ospredju – začasno, čeprav vas bo ljubezen hotela najti. Vezani boste čutili, da imate veliko za povedati neki osebi. Zastavili ji boste nekaj vprašanj, kar bi lahko odstranilo določene dvome. Malo raziskujte, romantičen pobeg je tisto, kar potrebujete.

Škorpijon

Na čustvenem področju boste odločni in močni. Zdelo se vam bo, da imate preveč energije. Ker je čas pravi, jo vložite v vajin odnos s partnerjem, saj ta še vedno ni popoln. Med vaju bo stopilo več strasti. Samski si boste vzeli čas zase. Vzemite si, kar potrebujete, vaše notranje zadovoljstvo naj bo na prvem mestu.

Strelec

Neka oseba vam je všeč in izkazalo se bo, da ta oseba čuti enako do vas. Vsekakor vam bo to ogrelo srce, a ostanite previdni – vsaj dokler ne boste vedeli, ali bo vse skupaj ostalo na prijateljski ravni ali ne. Bodite odprti in pošteni. V igro se podajte samozavestno in bodite iskreni. Videli boste, kako se bo vse obrnilo.

Kozorog

Samski boste danes nadvse privlačni. S svojo očarljivostjo boste lahko dobili vse, tudi pozornost neke osebe, ki vam je že dalj časa simpatična. Vezani se nocoj držite partnerja in družine. Le oni vas ne želijo videti na tleh samo zato, da bi se sami počutili bolje. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Vodnar

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, da ostanete tam, kjer ste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte svojo intuicijo.

Ribi

Vezani boste doma naleteli na partnerjevo nezanimanje in aroganco, zato se boste po nasvet zatekli k neki drugi osebi nasprotnega spola. Bodite pazljivi! Samski ne pričakujte posebnih sprememb. Ostanite zvesti svojim načelom, saj imate čudovite prijatelje, ki vas podpirajo. Nocojšnji večer izkoristite za druženje z njimi.