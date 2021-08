Legendarni glasbenik o nasprotnikih cepljenja: Norci!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brian May, kitarist in soustanovitelj skupine Queen, je v pogovoru za britanski medij The Independent ostro kritiziral vse, ki nasprotujejo cepljenju proti covid-19, med njimi tudi slovitega Erica Claptona, ki ga sicer navaja kot svoj glasbeni vzor.

"Obožujem Claptona, je moj junak, toda v marsikaterem pogledu se najina mnenja razhajajo," je May dejal o kitarskem virtuozu, ki je v že večkrat izrazil nasprotovanje cepljenju, "med drugim je tudi človek, ki misli, da ni nič narobe, če za zabavo streljaš živali, torej se v marsičem ne strinjava. Nikoli pa ga ne bom prenehal spoštovati."

Štiriinsedemdesetletni glasbenik z doktoratom iz astrofizike je v pogovoru za The Independent dejal, da so nasprotniki cepljenja po njegovem mnenju "norci".

"Obstaja ogromno dokazov, da je cepljenje učinkovito, cepiva pa so splošno gledano varna. Vsako zdravilo, ki ga jemljete, ima lahko tudi neželene stranske učinke, toda izjavljati, da so cepiva zarota, s katero nas poskušajo ubiti ... Oprostite, to je zame norost," je izjavil.

May je ostro kritiziral tudi britanskega premierja Borisa Johnsona, ki je po njegovem mnenju z napačnimi odločitvami pri reševanju koronakrize povzročil več sto, če ne več tisoč smrti. "Mislim, da je nemogoče sprejeti slabše odločitve, kot jih je Boris Johnson," je dejal May, "v vsaki fazi je storil premalo in prepozno."

