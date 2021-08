"Še vedno obstaja velika skupina ljudi, proticepilci, ki preprosto ne poslušajo zdravnikov. To je prava škoda," je Jennifer Aniston povedala v novem intervjuju za revijo InStyle. 52-letna igralka je ob tem razkrila, da je zmanjšala krog ljudi, s katerimi se druži, vzrok za to pa je ravno cepljenje proti covid-19.

"Pravkar sem izgubila nekaj ljudi, s katerimi sem se tedensko srečevala, ker so zavrnili cepljenje ali pa niso hoteli razkriti, ali so se cepili," je razkrila, ni pa bila jasna glede tega, kdo so ljudje, ki so odpadli iz njenega kroga - ali je šlo za prijatelje, znance ali sodelavce.

"Vse, kar smo dobili, je še več norosti"

V intervjuju je dodala, da ima sicer vsak pravico do svojega mišljenja, a po njenem mnenju "veliko ljudi svojih prepričanj ne gradi na dejstvih, temveč na strahu zaradi propagande".

Sama zase pravi, da informacije o novemu koronavirusu in pandemiji dobiva prek novic, omenila je TV-mrežo CNN, vendar je hkrati priznala, da je bila med najhujšimi meseci že utrujena od vseh informacij. "Upala sem, da se bom enkrat zbudila in slišala nekaj pozitivnega, ampak vse, kar smo dobili, je še več norosti."

Sicer pa igralka že dlje časa opozarja na nevarnosti okužbe z novim koronavirsom, lani je celo delila fotografijo prijatelja, ko se je ta zaradi bolezni covid-19 zdravil v bolnišnici. "To je naš prijatelj Kevin. Popolnoma zdrav, brez kakršnihkoli zdravstvenih težav. To je covid-19. To je resnično," je zapisala.

