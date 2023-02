Razkorak med čakanjem v zasebni kliniki in javni bolnišnici je legendarnega glasbenika tako presunil, da se je krajšanja čakalnih vrst v zdravstvu lotil na lastno pest in z lastnim denarjem.

Rod Stewart je v bolnišnici v grofiji Essex, kjer živi, plačal preglede z magnetno resonanco toliko ljudem, kolikor so jih lahko sprejeli v enem dnevu. Kot je pojasnil, je s tem želel vsaj malo skrajšati čakalne vrste v javnem zdravstvu, potem ko ga je presunilo, kako drugačno je stanje v zasebnem zdravstvu.

Prejšnji mesec je 78-letni glasbenik presenetil s klicem v pogovorno oddajo na kanalu Sky News, v kateri so razpravljali o stanju v britanskem zdravstvu. Povedal je, da se je ravnokar vrnil s pregleda z magnetno resonanco, ki ga je opravil na zasebni kliniki v Londonu. "Ko sem vstopil, sem se opravičil, ker sem zamujal pol ure, oni pa so mi rekli, da naj ne skrbim, saj ni nobene gneče," je povedal, "tam je bilo osem ljudi, ki niso imeli kaj početi."

Foto: Guliverimage

"To je povsem absurdno, zato bi rad plačal za nekaj deset pregledov. Upam, da se bo po meni zgledoval še kdo. Zdi se mi bizarno, da so zasebne klinike prazne, medtem pa ljudje umirajo, ker ne pridejo na vrsto za pregled," je dejal Stewart, ki je zdaj obljubo izpolnil in res plačal za okoli 20 pregledov, ob tem pa poudaril, da to ni bila le enkratna priložnost.

"Podobno bi rad storil tudi v drugih mestih in upam, da se bo pridružil še kdo," je dejal, "hotel sem dokazati, da sem mož beseda."

Stewart je sicer v zadnjem času spremenil svoje politično prepričanje. Kot je povedal prejšnji mesec, je dolga leta volil konservativce, zdaj pa konservativna vlada nima več njegove podpore. "Mislim, da je čas, da odstopijo in dajo priložnost laburistom," je dejal legendarni glasbenik in podprl britanske zdravstvene delavce, ki so v zadnjih mesecih že večkrat stavkali, ker vlada ne prisluhne njihovim zahtevam po zvišanju plač v skladu z inflacijo, ki v državi znaša približno deset odstotkov.

