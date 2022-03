Zakaj rockerski zvezdnik popravlja cesto? #video

Rod Stewart je bil nekoč velik rockerski zvezdnik, vedno pa tudi velik avtomobilski navdušenec. V njegovi garaži se je zvrstil kup dragih superšportnikov in luksuznih vozil. Danes 77-letni glasbenik živi v Essexu in se očitno naokrog rad vozi z enim od svojih ferrarijev.

Motijo pa ga domače ceste, ki so v slabem stanju in polne lukenj, zato se je s prijatelji kar sam lotil popravila ceste in to objavil na Instagramu. Kot je dejal, je ta cesta že dolgo v zelo slabem stanju, na njej si je reševalno vozilo pred kratkim poškodovalo pnevmatiko. Omenil je tudi, da se po njej ne more peljati s ferrarijem, domnevno ferrarijem F8 tributo.

Pristojne vzdrževalne službe niso bile navdušene

Pristojne službe niso bile navdušene nad Stewartovim početjem. Kot so povedali za BBC, popravila cest ne more vzeti v svoje roke nepooblaščena oseba, saj to med drugim vpliva tudi na vprašanje odgovornosti v primeru poznejših nesreč.