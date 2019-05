Rebeka Dremelj: Nekoč mi je nekdo zares pljunil v obraz #video #intervju

Nekdanja misica, manekenka, pevka, podjetnica in po novem še blogerka Rebeka Dremelj je na slovenski sceni prisotna že 18 let. V tem času je prestala že marsikaj, tudi to, ko ji je nekoč nekdo pljunil v obraz. A pozitivnih in lepih izkušenj je mnogo več. "Absolutno sem zelo hvaležna, da živim življenje, kot ga živim," pravi.

Rebeka Dremelj je za nas iskreno spregovorila o vseh področjih svojega življenja: o tem, kako je doživljala trenutek, ko zaradi nje njene starejše hčerke niso povabili na rojstni dan, kako se spopada z zlobnimi komentarji, o dobrodelnosti, glasbi, in še marsičem.

V 18 letih, odkar je prisotna na slovenski sceni, je doživela in počela že ogromno. Jurij Zrnec je bil tisti, ki ji je nadel vzdevek "multipraktik", ki se je drži še danes, saj ga še vedno dobro opravičuje.

Svojemu življenjepisu je septembra 2017 dodala še blog z naslovom Nepremagljiva in ravno ta je bil iztočnica za zanimiv pogovor z eno od najbolj priljubljenih zvezdnic pri nas.

"Pravijo, da v Sloveniji ni zvezdnikov, a to ni res"

Rebeka o tem, kako je nastal zapis na blogu, ko njene hčerke niso hoteli povabiti na rojstni dan, ker je hčerka Rebeke Dremelj, o tem zakaj svojih hčerk noče izpostavljati na družbenih omrežjih, ter o tem, kaj si misli o drugih starših, ki svoje otroke izpostavljajo na takšen način.

"Prosil me je za avtogram in mi pljunil naravnost v obraz"

V nadaljevanju sva govorili o zlobnih komentarjih, tako imenovanih "hejterjih", ter o tem, zakaj se ne ukvarja več z negativnimi mnenji: "Prestala sem fazo, ko sem hotela ugajati vsakemu posamezniku, fazo, ko sem jokala, zakaj me ljudje ne marajo. Fazo, ko so me na bencinski črpalki ustavljali in hvalili, pa tudi tisto, ko so me ustavili in pljuvali. Fazo, ko je mi je nekdo zares pljunil v obraz. Prosil me je za avtogram in me pljunil naravnost v obraz. Ko enkrat preživiš vse te faze, vidiš, da obstajajo ljudje, s katerimi lahko delaš, in ljudje, s katerimi ne moreš."

"V 90 odstotkih sporočil ljudje nekaj hočejo od mene"

V svoji dolgi karieri se ves čas trudi biti pomagati ljudem in se odzove na marsikatero dobrodelno prireditev, a tudi to nekaterim ljudem ni všeč. Nemalokrat so ji očitali, zakaj ne pomaga še komu drugemu, pri čemer je njen Facebook poln zasebnih sporočil, v katerih jo večina prosi za takšno in drugačno pomoč, kot je na primer pri plačilu položnic. "V 90 odstotkih sporočil ljudje nekaj hočejo od mene."

"Da bi izgubila svoje otroke - to so stvari, o katerih sploh ne smeš razmišljati"

A so primeri, ko še kako rada pomaga, kot sta primer Viljema Julijana ter pred kratkim primer petletne deklice Žive, ki se ji je zdravje kar naenkrat zelo poslabšalo. "Kot mama dveh otrok si sploh ne predstavljam, kaj je morala njena mama preživeti." Vse to jo opomni, kako hvaležna je lahko za svoje življenje.

"Sem zelo hvaležna, da živim življenje, kakršno živim"

Pred kratkim je izdala novo pesem Še verjamem, ki jo spomni na to, kako lepo življenje živi in da je hvaležna, da živi življenje, kakršno živi. Petje je zanjo to, kar je za večino telovadba - navda jo z energijo. Potem pa je tu še vse ostalo, kar počne, in to počne z največjo strastjo.

V 90 odstotkov je dni, ko mi je res prijetno iti v službo. To je največji privilegij, ki ga lahko imaš - da z veseljem opravljaš delo, ki ga opravljaš, in si za to še plačan, to je nekaj najlepšega. Zato sem v tem življenju absolutno privilegirana.

Pesem Še verjamem v akustični verziji, v naši sobi za mejkap:

