Nekdanja misica: Jaz izgubim vse spoštovanje do takšnih oseb #video

Tina Gaber je že dolga leta strastna zagovornica pravic živali, še posebej pa jo zaboli, ko na krutost do njih naleti na potovanjih, ki so sprva videti sanjska. Tako je bilo tudi med obiskom tajskega otoka Koh Chang, njegovo ime v tajščini pomeni Otok slon, saj ima obliko slona.

"Plaže so sanjske, veliko je dolgih peščenih plaž, zato je otok več kot primeren za družine z majhnimi otroki. Seveda se na njem znajdejo tudi marsikateri solo popotnik, hipijske duše in nešteto zaljubljenih parov," nam je razložila Tina, ki pa je na tem otoku spoznala tudi njegovo kruto plat, saj je tam zelo priljubljena turistična atrakcija treking s sloni po džungli.

"Mislite, da medved res pleše za žlico medu?"

V zadnjem vlogu je med drugim opisala "phajaan" ali po slovensko "lomljenje duha", proces, s katerim slone že od majhnega pripravljajo na svoje edino življenjsko poslanstvo: prenašanje trum turistov.

Vem, da če ste dobrega srca, po ogledu mojega videa nikoli več ne boste pomislili, da bi jahali slona, se slikali s tigrom, šli v cirkus ali na kakršnekoli ostale procesije, ki bi morale biti že davno izkoreninjene. In bodo, ko ne bo več povpraševanja. Slednje pa se lahko uniči le s širjenjem resnice in tu lahko odigra vlogo čisto vsak od nas.

Nekdanja misica je še poudarila, da moramo ljudje včasih pozabiti na tradicijo in navade, na katere smo slepo navajeni, saj živimo v drugačnih časih.

Tina poudarja, da moramo ljudje včasih pozabiti na tradicijo in navade, na katere smo slepo navajeni. Foto: Osebni arhiv "To so drugi časi, kot so jih preživljali naši starši. Razmišljajte s svojo glavo – ko vidite medveda, ki pleše v cirkusu, se vprašajte, ali je mogoče, da je to naredil za žlico medu. Res? Ne. Te ljube živali so pri urjenju deležne neznanskega mučenja, saj jih je le z udarci, kavlji, zabadanjem, elektrošoki mogoče spraviti do zanje popolnoma nenaravnih početij. Žival skače po eni nogi, skozi ogenj izključno zato, ker se boji kazni. Ples medvedov na primer dosežejo z razžarjenimi kovinskimi ploščami."

Zakaj mora biti Kim Kardashian vedno samo lepa?

Tina se v vlogu še sprašuje o mladih vplivnežih, ki se preživljajo s pomočjo spleta, zakaj na družbenih omrežjih objavljajo fotografije, na katerih pozirajo s tigri. "Res res moraš biti ignorantski in površinski človek, da ne veš, kako ravnajo s temi živalmi. Ali ti je pa pač preprosto vseeno. A res pri svojih 25 letih ne veš, da je ta tiger zadrogiran, da ima populjene zobe? Jaz izgubim vse spoštovanje do takšnih oseb."

Ob tem ni mogla prezreti niti svetovno znanih zvezdnikov in mnenjskih voditeljev, ki imajo moč in glas, da bi spremenili svet na bolje, a tega ne storijo.

Zakaj mora biti Kim Kardashian, ki ji sledi in oponaša na milijone mladih duš po vsem svetu, vedno samo lepa? Zakaj obleče krzno? Ali ne bi bila veliko večja faca, če bi rekla, da je leto 2019 krzno le nepotrebno maltretiranje živali.

"Njena raven popularnosti res ne terja več davka, da se mora odeti v mrtvo žival. Ali pa bi morda rekla: draga moja lepa dekleta, bodimo face in ta teden pojejmo kakšen zrezek manj zaradi neznosnih podnebnih sprememb, ali pa: mladina moja, ne vozite pod vplivom alkohola."

Priljubljena vlogerka je še poudarila, da smo danes lahko vsi seksi, lepi in privlačni, a poučnih vsebin, ki spodbujajo razvoj v pravo smer, žal primanjkuje.

Sprašuje se še, zakaj zvezdniki, kot je Kim Kardashian, svojega glasu in vpliva ne uporabijo še za kaj drugega. Foto: Getty Images

