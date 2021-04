Raper DMX, rojen kot Earl Simmons, je v petek zaradi prevelikega odmerka mamil doživel srčni infarkt, so poročali ameriški mediji, od takrat naprej pa je v intenzivni enoti bolnišnice v New Yorku.

Njegovo stanje se ne izboljšuje, je za BuzzFeed povedala njegova nekdanja menedžerka: "Je v vegetativnem stanju, utrpel je poškodbe pljuč in možganov, možganske aktivnosti ne zaznavajo. Molimo in čakamo."

Pred bolnišnico v newyorškem predmestju White Plains, kjer raperja zdravijo, se je zbrala množica njegovih oboževalcev. Foto: Reuters

DMX je v preteklosti javno priznal, da se bori z odvisnostjo od prepovedanih drog. Leta 2017 se je prijavil na odvajalno kliniko, odvajanje je ponovil še leta 2019, potem ko je zaradi utaje davkov leto dni prebil v zaporu.

Na glasbeni sceni je danes 50-letni DMX debitiral leta 1998 z albumom It's Dark and Hell is Hot, ki je nemudoma skočil na prvo mesto Billboardove lestvice, prodal pa ga je v več kot petih milijonih izvodov. Med drugim se je preizkusil tudi kot igralec, igral je v filmih Belly, Romeo mora umreti (Romeo Must Die) in Od zibelke do groba (Cradle 2 the Grave).

Oglejte si še: