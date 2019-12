Ranko Babić se sprašuje: Zakaj je Tina Gorenjak še vedno samska #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božični dan je čas, ki ga preživimo v družbi najbližjih in tako je bilo tudi v današnji rubriki Praznično v oddaji Planet 18. Najprej sta svojo jelko okrasila najboljša prijatelja, igralec Ranko Babić in igralka Tina Gorenjak, ki sta se v zabavnem druženju dotaknila tudi Rankovega boja z bleščicami in Tininega samskega stana. Ob tem seveda ni primanjkovalo prijateljskih zbadljivk.