Priljubljena brata razkrila, kdo je zunaj zakonov družine #video

Mlajši brat je igralec, za katerim pogleduje veliko deklet. Trenutno igra v kar petih predstavah, nazadnje smo ga spremljali tudi v glavni vlogi partizanskega veljaka Franca Severja – Frante v slovenskem filmu Preboj. Starejši brat je televizijski voditelj in stand up komik, ki v svojih predstavah trenutno razkriva, kakšen je seks po slovensko.

Posebej za Planet sta nas danes skozi svoje decembrske družinske dogodivščine popeljala Vid in Domen Valič. Katera je bila njuna najljubša igra v otroštvu, kdo in zakaj je zunaj zakonov družine, kdo od njiju obožuje praznične puloverje, komu in zakaj lahko rečemo tudi slovenski Grinch ter kdo je boljši v improvizaciji, je v rubriki Praznično preverjala Tjaša Platovšek. Več izveste v zgornjem prispevku.