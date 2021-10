"Prsi niso sramota in nihče vas zaradi njih ne sme zaničevati"

42-letna Ida Prestner, nekdanja članica elektro pop skupine Lollobrigida, ne varčuje z ostrimi besedami. Zanjo tabuji ne obstajajo. Njeni nastopi so vedno polni energije in odkritih besed, zato njen zadnji zapis na družbenem omrežju ni ravno presenečenje.

Ob njem je namreč objavila fotografijo, na kateri ne nosi modrčka. Ker je oktober mesec boja proti raku dojk, 13. oktober pa svetovni dan brez modrčka, je Ida oboje združila v objavo:

"Letos sem nastopila na festivalu Exit v Srbiji. Nastop je bil čudovit, pesem sem posvetila boju za odkritje zdravila za cistično fibrozo in na oder povabila bolno Ano. Super energija, zame najbolj ganljiva do zdaj. Naslednji dan me je osupnil ... "

Ida je opisala negativno izkušnjo, ki jo je doživela po nastopu.

"Naslovnice skoraj vseh najmočnejših medijev v Srbiji so prezrle moj nastop kot sporočilo, z njih so kričali le naslovi o mojih prsih brez modrčka. Kakšne so tvoje prsi! Nič je ni sram. Šok! Zdi se, da je največja sramota na Balkanu imeti bradavice. "

Ida je nosila obleko iz tankega in raztegljivega materiala, skozi katerega so bile vidne njene bradavice, vse skupaj pa izkoristila za to, da je mladim ženskam poslala močno sporočilo.

"Dekleta, še posebej mlada. Prsi niso sramota. Prsi so del telesa. Velike, majhne, gole, oblečene, povešene ali operirane, samo vaše so. Ne dovolite, da vas kdorkoli zaradi njih ponižuje. Pomembno je, da so zdrave, če pa niso, to nujno ugotovite in si rešite življenje. Zdravniki mi pravijo, da je dekleta sram priti na pregled dojk. Prepogosto pridejo prepozno. Dovolj je tega! Osvobodite prsi, pozabite na kretenske komentarje in se takoj prijavite na pregled. Ne jutri, danes. In naj živijo vaše prsi!"

Preberite še: