Novi trendi v estetski kirurgiji in medicini: Čim bolj naraven in svež videz

Napihnjene ustnice, napihnjena lica, gladko čelo in opazen dekolte – stereotipi, ki so nekoč veljali v estetski medicini, so danes preteklost! Novi lepotni trendi se namreč obračajo v popolnoma drugo smer.

Povečanje prsi: Nič več velikosti XL ali celo XXL

Povečanje prsi še vedno sodi med kirurške posege, za katere v estetski medicini vlada največ zanimanja. A dandanes se plastični kirurgi pri tem posegu soočajo z bistveno spremembo: nov trend na področju povečanja prsi namreč narekuje nekoliko drugačne rezultate, kot so bili v obdobju, ko je povečanje prsi začelo pridobivati zagon, in ki so še vedno v veliki meri prisotni pri naših južnih sosedih, na primer v Srbiji. "Če so se takrat ženske odločale za velike prsi dramatičnega videza, si danes želijo naraven videz dojk, ki terja zgolj diskretno povečanje. L, XL ali celo XXL prsi, s katerimi so se nekoč bohotile premnoge filmske in druge dive, so preteklost, dandanes se s pacientkami pred operacijo pogovarjam o velikostih S (B košarica), M (C košarica), redkeje L (D košarica), če se izrazim v velikostih konfekcijskih številk," novi trend potrjuje doc. dr. Krešimir Božikov, specialist estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije.

Doc. dr. Krešimir Božikov, specialist estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije in ustanovitelj Klinike Božikov.

Manjše velikosti prsi narekuje aktiven življenjski slog

Uspešna je v tem, kar počne, je urejenega videza in vzdržuje življenjski slog, v katerem prevladuje aktivno preživljanje prostega časa – tako se danes opredeljuje sodobna ženska, naj bo samska, poročena ali pa že ima otroke. Na družbenih omrežjih rada pokaže, kaj vse fizično zmore, s tem pa v ospredje postavlja svoj videz: tako obraz kot tudi telo. Tako aktiven življenjski slog pri tistih, ki se odločijo za povečanje prsi, najpogosteje odločilno vpliva na izbiro velikosti prsnih vsadkov. "Nepogrešljiv del telesa, ki je v dobri kondiciji, so lepe in ne več velike prsi, ki morajo dajati občutek naravnega. In če je ženska aktivna, ji manjše povečanje dojk omogoča, da je aktivna še naprej. Na drugi strani so večji prsni vsadki in s tem večje prsi pri takem načinu življenja le ovira, in to ne majhna," pojasnjuje doc. dr. Krešimir Božikov, specialist estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije. "Seveda bo vedno obstajal del pacientk, ki želijo veliko oprsje, in takšne želje tudi z veseljem uresničim, sploh če ocenim, da gre za osebo, ki bo znala takšne dojke tudi nositi, še dodaja dr. Božikov.

Kako z operacijo do naravnega videza dojk?

Po izkušnjah dr. Božikova se ženske za povečanje prsi najpogosteje odločijo zato, ker želijo korigirati obliko dojk, njihovo velikost in simetrijo ter s tem polepšati svoj dekolte. Zelo veliko žensk se oglasi po zaključku rojevanja otrok, ko dojke zaradi dojenja uplahnejo in izgubijo volumen, ki so ga imele pred nosečnostjo. Nemalokrat je odločitev za operacijo prsi tudi posledica reševanja problema prirojene deformacije dojk. Pa je z operacijo sploh mogoče doseči naraven videz prsi? "Seveda. Moj nasvet vsem, ki razmišljajo o povečanju prsi, je – naj bo rezultat takšen, da bo lep in naraven, ne pa umeten. In končni vizualni rezultat povečanja prsi določata velikost in oblika prsnih vsadkov, izbiri katerih s pacientko pred operacijo nameniva največ pozornosti in časa," pravi dr. Božikov. Ob tem zavrne prepričanje mnogih, da okrogli prsni vsadki dajejo umetne rezultate, kapljičasti pa naravnejše. "Na umeten ali naraven izgled prsi po povečanju v prvi vrsti vpliva velikost prsnih vsadkov: večji na manjšem telesu izgledajo umetno, manjši naravnejše. Kapljica in krogla se razlikujeta le v zgornjem delu vsadka, ki je lahko malo manj ali malo bolj napet, kar pa v resnici nima zveze z umetnim ali naravnim videzom," pojasnjuje dr. Božikov.

Je strah pred rakom na dojkah zaradi prsnih vsadkov upravičen?

Ali prsni vsadki lahko povzročijo raka, je brez dvoma vprašanje, s katerim se pred povečanjem prsi sooči vsaka ženska. Po več kot dvajsetih letih uporabe predvsem hrapavih prsnih vsadkov se je namreč izkazalo, da lahko hrapava površina vsadkov povzroči zelo redko obliko raka limfnih žlez – t. i. limfoproliferativno bolezen s kratico ALCL. Kot pravi dr. Božikov, je v zadnjih dveh desetletjih po celem svetu za to boleznijo zbolelo nekaj več kot 900 žensk, v Sloveniji sta bila v tem času odkrita dva takšna primera. "Gre za res redko bolezen, ki je z uporabo gladkih prsnih vsadkov ni mogoče dobiti. S tem seznanim vsako pacientko posebej, ta pa se nato sama odloči, ali želi kapljičaste prsne vsadke, ki so vedno v hrapavi izvedbi, ali se odloči za okrogle prsne vsadke, ki so na voljo tudi v gladki izvedbi. Je pa gladke prsne vsadke treba znati uporabljati, saj se obnašajo drugače kot hrapavi," še pove dr. Božikov.

"Naravno in sveže" je zapoved tudi pri vseh ostalih lepotnih posegih

Trend čim bolj naravnega in svežega videza v estetski kirurgiji in estetskih tretmajih ni živ le v Sloveniji, ampak po vsem svetu. K temu je pripomogel napredek najrazličnejših tehnologij, ki omogočajo vse manj invazivnosti in vse bolj subtilne rezultate, pa tudi sprememba okusa uporabnikov. Kot kaže, smo se naveličali retuširanih ali z vsemi mogočimi filtri okrašenih objav obrazov in teles na družbenih omrežjih, ki izgledajo lepo samo na fotografijah, v resnici pa niti ne.

Ruske ustnice in napihnjen obraz niso več "IN"

Pandemija bolezni covid-19 je zahtevala delo od doma in službene videoklice, s čimer so ljudje postali bolj pozorni na svoj obraz. Ker smo bili dolgo časa primorani nositi maske, po mnenju dr. Božikova ni presenečenje, da je v zadnjem času naraslo povpraševanje po korekciji podočnjakov, ki se jih korigira z dermalnimi polnili, korekciji oz. odpravi podbradka, ki ga na Kliniki Božikov korigirajo s terapijo InMode FaceTIte, ter korekciji zgornji vek, ki jih je treba korigirati kirurško – z blefaroplastiko. Nove želje pacientov pa niso usmerjene zgolj na predel oči, temveč na celoten obraz. "Posebej me veseli, da se je ponovno začela ceniti naravna, uravnotežena lepota in v skladu s tem tudi trendi pri izbiri posegov. Čeprav aplikacije polnil in botoksa še vedno zavzemajo najvišja mesta pri neinvazivnem pomlajevanju obraza, sta način apliciranja in izbira materialov v prid mojemu priljubljenemu reku 'manj je več'," pravi dr. Božikov. T. i. ruske ustnice počasi postajajo preteklost, prav tako obrazi, napolnjeni z dermalnimi polnil. V ospredje stopajo naraven videz ustnic ter globinska hidracija kože s hialuronskimi polnili brez pretiranega dodajanja volumna. Vsi lepotni trendi pomlajevanja obraza tako stremijo k doseganju harmonične celote, pri kateri noben posamezen del ne izstopa in s tem pritegne neželene pozornosti. "Ruske ustnice izgledajo dobro le na fotografijah, v živo pa ne, zato sem zelo zadovoljen, da vedno več strank prihaja z željo po poudarku ali osvežitvi ustnic, ne pa doseganju ekstremov. Enako velja za botoks – količine aplikacij se manjšajo, saj je tudi z manj mililitri mogoče doseči odlične rezultate, ki ne bodo povzročili dvignjenih obrvi ali zamrznjenega obraza, zagotovo pa z njimi dosežemo osvežen videz na način, da ga tudi najboljša prijateljica ne bo zaznala kot korekcijo," pravi dr. Božikov.

Ker smo bili dolgo časa primorani nositi maske, je naraslo zanimanje za korekcijo vek – blefaroplastiko.

Telo – preoblikovanje po izgubi kilogramov

Tudi na trende pri oblikovanju telesa je močno vplivala pandemija covid-19. V teh dveh letih so nekateri žal obupali, drugi pa so izkoristili priložnost in se posvetili bolj zdravi prehrani in gibanju, da bi izgubili odvečne kilograme. Izguba odvečne telesne teže je vedno dobra za zdravje, estetski rezultati pri tem pa niso samoumevni, opozarja dr. Božikov. Pri nekomu, ki že vrsto let nosi odvečne kilograme ali je v kratkem času izgubil veliko kilogramov, je neizogiben pojav odvečne kože, ki popači videz nove postave. Poleg tega marsikomu na najbolj problematičnih delih telesa ostanejo trdovratne maščobe, ki se jih ne more znebiti ne z dieto ne s telesno vadbo. "Med neinvazivnimi terapijami so tako v porastu kriolipoliza, s katero zamrznemo odvečno trdovratno maščobo, in terapije za zmanjševanje videza celulita in izboljšanje tonusa tkiv. Slednje ženske večinoma kombinirajo z redno telesno vadbo in zato predstavljajo piko na i pri oblikovanju lepe postave. Med kirurškimi posegi je kirurško oblikovanje telesa v najrazličnejših kombinacijah na tretjem mestu, takoj za povečanjem prsi in operacijo nosu. Gre za liposukcijo z metodo VASER, s katero ne samo odstranimo odvečno maščobo, ampak tudi oblikujemo telo: pri moških denimo trebušne mišice, pri ženskah pa zadnjico. Čedalje več je povpraševanja po t. i. tummy tucku, to je abdominoplastiki, s katero po hujšanju odstranimo odvečno kožo s trebuha. Omenjeni poseg zelo pogosto kombiniramo še z liposukcijo, dvigom dojk ali povečanjem zadnjice, ki se je denimo po izgubi odvečne teže sploščila in izgubila obliko," zaključuje dr. Božikov.

Vedno več pacientk k lepotnemu kirurgu prihaja z željo zgolj po poudarku ali osvežitvi ustnic, ne pa doseganju ekstremov.