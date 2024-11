V celjski splošni bolnišnici so po poročanju časnika Dnevnik po vrsti zapletov in odlogov začeli izvajati operacije na odprtem srcu. Zeleno luč zanje so po ogledu prostorov prižgali na ministrstvu za zdravje. Ekipa kirurgov pod vodstvom Tomislava Klokočovnika je opravila pet operacij, po trenutnem načrtu bodo vsak teden operirali štiri bolnike.

Vsi operirani bolniki so trenutno v pooperativni oskrbi na tamkajšnji intenzivni negi. Kljub pospešenemu tempu dela trenutno kaže, da ne bodo opravili vseh 50 operacij, kolikor jih je bilo sprva predvidenih do konca leta, danes poroča časnik.

Na ministrstvu za zdravje so dovoljenje, s katerim so prižgali zeleno luč za začetek izvajanja operacij na odprtem srcu v Celju, podali 13. novembra. Komisija je v tem primeru preverjala izpolnjevanje prostorskih pogojev in ustreznosti opreme. V celjski splošni bolnišnici so pred tem napovedovali začetek izvajanja operacij v drugem tednu novembra, a se je malo zatem izkazalo, da si na ministrstvu za zdravje prostorov še niso ogledali. Še prej so v celjski bolnišnici načrtovali, da se bodo operacije začele septembra.

Nekateri proti vzpostavitvi novega kardiokirurškega centra v SB Celje

Pred začetkom dela oddelka so se sicer v javnosti pojavili dvomi v povezavi z delovanjem in uvedbo programa kardiokirurgije, vzpostavitvijo oddelka za kardiokirurgijo ter nakupom medicinske opreme. V bolnišnici so zatrdili, da je bil nabavni postopek za nakup potrebne opreme izveden transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju.

Tudi razširjeni strokovni kolegij kirurških strok je ocenil, da argumenti govorijo proti vzpostavljanju novega kardiokirurškega centra. Na ministrstvu za zdravje so napovedali, da si kljub temu ne nameravajo premisliti. Tako na ministrstvu kot v celjski bolnišnici so se sklicevali na stališče razširjenega strokovnega kolegija iz leta 2021, ki je bilo naklonjeno razvoju kardiokirurgije v Celju.

Klokočovnik lani operacije izvajal pod okriljem svojega zavoda, za kar ni imel dovoljenja

Vodja ekipe Tomislav Klokočovnik je operacije na odprtem srcu v prostorih celjske bolnišnice opravljal že lani. Takrat je deloval pod okriljem zavoda Kardio Klokočovnik, a se je izkazalo, da brez dovoljenja za bolnišnično dejavnost v Celju.

Potem ko so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zavrnili plačevanje za operacije brez ustrezne pravne podlage, je Klokočovnik operacije ustavil. Ministrstvo za zdravje dovoljenja za bolnišnično dejavnost v primeru Kardia Klokočovnik ni izdalo, a se v celjski bolnišnici načrtom o operacijah na odprtem srcu niso odpovedali. Vlada jim je z uredbo na začetku leta odmerila sto operacij na letni ravni, v letošnjem letu bi jih po prvotnih načrtih opravili 50. Tokrat je Klokočovnik v celjski bolnišnici zaposlen, a za krajši delovni čas, po osem ur na teden.

V celjski bolnišnici skušajo medtem vzpostaviti tudi samostojni oddelek nevrokirurgije, a je za zdaj odprto vprašanje njegovega financiranja. Omenjeni oddelek trenutno še vedno deluje kot odsek znotraj travmatološkega oddelka.