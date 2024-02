Posledice stavke zdravnikov se že kažejo

Prebivalci domov za starejše in njihovi svojci se zaradi zdravniške stavke spopadajo z oteženim dostopom do zdravstvenih informacij in dokumentacije, so danes v sporočilu za javnost opozorili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS). Ministrstvo za zdravje in zdravstvene zavode zato prosijo za ukrepanje, da stavka ne bo dodatno prizadela starejših. Zdravniki v celjski bolnišnici medtem opozarjajo na pomanjkanje kadra pri zdravstveni oskrbi bolnikov v regiji, kar bo stavka še dodatno poglobila.

Svojci stanovalcev domov za starejše v več krajih po Sloveniji se v obdobju zdravniške stavke ne morejo pravočasno posvetovati z domskim zdravnikom in pridobiti informacij o zdravstvenem stanju svojih bližnjih, so poudarili v SSZS.

Posamezni zdravniki prav tako ne izdajajo zdravniških potrdil ali druge dokumentacije, ki jo stanovalci in svojci potrebujejo, recimo za oddajo vlog za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo, so še navedli.

Informacij ne zagotavljajo domovi, temveč zdravstveni zavodi

"Več domov nas je v zadnjem času opozorilo, da se nanje obračajo svojci stanovalcev, ki so v času zdravniške stavke naleteli na težave pri komunikaciji z zdravniki, saj jim ti ne zagotavljajo informacij o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih in različnih zdravstvenih potrdil," je zapisal sekretar SSZS Denis Sahernik.

Opozoril je, da domovi svojcem pri teh težavah ne morejo pomagati, saj sta organizacija in izvajanje zdravniške oskrbe v domovih za starejše v pristojnosti zdravstvenih zavodov. "Že dlje časa opozarjamo na nezadostno dostopnost zdravniške oskrbe v domovih, zato vse odgovorne pozivamo, da preprečijo, da bi se zaradi stavkovnih aktivnosti razmere še dodatno poslabšale," je pozval Sahernik.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Že v času, ko ni stavke, težko sestavijo ekipe

Zdravniki v celjski bolnišnici medtem opozarjajo na pomanjkanje kadra pri zdravstveni oskrbi bolnikov v regiji. Kot pravi predsednik sindikata Fides Damjan Polh, bo stavka še dodatno razgalila vso bedo našega javnega sistema, ki temelji na prekomernih nadurah, ki jih opravljajo zdravnice in zdravniki, da zadeva deluje še kolikor toliko znosno.

V okviru zdravniške stavke potekajo tudi zbori stavkajočih. Polh, ki se je danes pridružil zdravnikom v celjski bolnišnici, je ob tem v izjavi za medije dejal, da v bolnišnici že v času, ko ni stavke, težko sestavijo vse ekipe, da bi bila obravnava bolnikov kakovostna in varna. Problem po njegovih besedah ni le pomanjkanje specialistov, manjka tudi oprema. Verjame, da se vodstvo tega zaveda, a njegovi pozivi do zdaj niso imeli učinka, je dejal.

Z uveljavitvijo preklicev soglasij zdravnikov za nadurno delo bodo pokazali, da je zdravstveni sistem dolgo temeljil samo na plečih požrtvovalnih zdravnic in zdravnikov, ki so bili zaradi tega kot najbolje plačani kadri v javnem sektorju deležni očitkov, da jim gre samo za denar. "Tukaj se jasno vidi, da gre za delovne pogoje, tukaj se jasno vidi, da gre za kadrovsko nedohranjenost, tukaj se jasno vidi, da gre za pomanjkanje prepotrebne opreme," je poudaril Polh.

Kritični so do odziva vlade

Pri tem je bil kritičen do odziva vlade na zdravniško stavko. Kar je potekalo pod besedo pogajanja, je bila bolj predstava za javnost, je ocenil. Po njegovih besedah vlada zavlačuje v želji, da jih utrudijo, zlomijo in vrnejo na delovna mesta brez nekih rešitev.

Zdravniki celjske bolnišnice ob tem v pisni izjavi opozarjajo, da bodo ob umiku soglasij za prekomerno nadurno delo zdravniki specialističnih ambulant preusmerjeni na delovišča urgentnega centra, zaradi česar pričakujejo velik upad vseh specialističnih ambulant. Zdravstvena oskrba bolnikov, kjer ne bodo pričakovali skorajšnjega poslabšanja bolezni, pa bo okrnjena.

Kot so zapisali, jih še najbolj skrbi za bolnike, ki pridejo po nujno pomoč v urgentni center bolnišnice, kjer se razmere vsako leto poslabšujejo. "Tudi v urgentnem centru naše bolnišnice se bodo razmere kljub našemu trudu močno poslabšale. Dodatno težavo predstavlja epidemija virusnih obolenj. Zmanjkuje nam bolnišničnih postelj, še bolj pa zdravnikov, ki bi te bolnike lahko oskrbeli," so opozorili v izjavi, ki so jo posredovali iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Ljudi prosijo za razumevanje in strpnost

Prebivalce regije prosijo za razumevanje in strpnost. Odgovornost za nastale razmere po njihovih navedbah nosi izključno vlada, ki bi že davno morala urediti pogoje za strokovno, varno in kakovostno delo v javnem zdravstvu. Od vlade tako zahtevajo, da prioritetno najde rešitve za vzpostavitev normalnih pogojev dela v urgentnem centru, kjer primanjkuje kadra, v bolnišnični novogradnji pa opreme".

Kot je dejal eden od zdravnikov v celjski bolnišnici, ortoped Matjaž Sajovic, pri njih stavka 95 odstotkov zdravnikov, dovoljenje za nadurno delo je preklicalo 180 zdravnikov, kar pomeni okoli polovica. Ob tem je dodal, da so se danes pogovarjali tudi o tem, da bi morala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel odstopiti.

"Ne prihaja na razgovore, ne prihaja se pogovarjat z nami. Skratka skriva se za določeno strukturo, ki je zaposlena na ministrstvu, in ta struktura zagotovo ni kompetentna za razgovore ter pogajanja z nami. Tako da jo na tem mestu lepo prosim, da odstopi in si ne dela sramote," je dodal.

NSIOS: Zaradi zdravniške stavke invalidi ostali brez možnosti podaljšanja vozniških dovoljenj

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) opozarja, da zaradi zdravniške stavke ne deluje ambulanta za voznike na URI Soča. Invalidi pa so tako ostali brez možnosti podaljšanja vozniških dovoljenj. NSIOS pristojne poziva, da težavo z nedelujočo ambulanto za voznike na URI Soča nemudoma odpravijo.

V NSIOS so pojasnili, da se je nanje obrnilo več invalidskih organizacij in invalidov, ki so izpostavili problematiko s podaljševanjem vozniških dovoljenj. Ambulanta za voznike na URI Soča je namreč edina ambulanta v Sloveniji, kjer opravljajo obvezna testiranja, ki jih mora opraviti vsak invalid pred podaljšanjem vozniškega dovoljenja, sicer tega ne more pridobiti.

Kot so zapisali, zaradi nedostopnega javnega potniškega prometa veliko invalidov uporablja svoje lastno vozilo, da so lahko kos vsakodnevnim migracijam in lahko zadovoljijo potrebe po mobilnosti. Če ti invalidi ne morejo podaljšati vozniških dovoljenj, ker v ambulanti za voznike ne morejo opraviti predhodnega testiranja, pa so primorani ostati doma in ne morejo opravljati vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, kot je obisk trgovine ali zdravnika, delo v službi in podobno.

V NSIOS se združuje 24 invalidskih organizacij, ki povezujejo več kot 210 lokalnih društev. Vključene invalidske organizacije zastopajo interese prek 115.000 slovenskih invalidov.