Predstavniki ministrstva za zdravje bodo z vodstvi bolnišnic na popoldanskem sestanku razpravljali o problematiki radiologije v javnih zdravstvenih zavodih. Sestanek so sklicali po tem, ko so konec julija v SB Celje odpoved dali trije od osmih zaposlenih radiologov, kar je pod vprašaj postavilo vzdrževanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Direktor Splošne bolnišnice (SB) Celje Dragan Kovačić je napovedal, da bo na sestanku predstavil predloge treh sistemskih ukrepov. Te je predstavil že v začetku avgusta, ob novici o odpovedih treh specialistov radiologije.

Kot prvo predlaga ukinitev plačevanja zasebnikov po realizaciji in njihovo ponovno plačevanje po koncesijah, torej v omejenem obsegu. Glede na to, da bolnišnice zagotavljajo nujno zdravstveno varstvo, hkrati pa obravnavajo bolnike z najtežjimi zdravstvenimi stanji, je treba spremeniti način plačevanja in več denarja nameniti javnim zavodom, meni. Kot tretji ukrep pa predlaga možnost, po kateri bi lahko javni zdravstveni zavodi sklepali pogodbe za popoldansko delo z lastnimi zaposlenimi. Te pogodbe pa bi morale biti manj obdavčene, kot so trenutno, je poudaril.

Poskus vlade se je izrodil

Kot problem je takrat izpostavil dejstvo, da je na področju radiologije omogočeno plačevanje po realizaciji, torej vseh opravljenih zdravstvenih storitev in ne samo vnaprej načrtovanega obsega, kot na nekaterih drugih področjih. V času prejšnjega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana je v določenem obdobju za vse zdravstvene storitve veljalo plačevanje po realizaciji z namenom skrajševanja čakalnih dob. Po oceni Kovačića je bil poskus v prvi fazi učinkovit, potem pa se je izrodil.

Po njegovem mnenju gre za nelojalno konkurenco, saj morajo javni zdravstveni zavodi zagotavljati tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo, hkrati pa se morajo držati številnih pravil. Rezultat je manjše plačilo za težje delo, je opozoril. Po njegovih besedah imajo podobne težave kot celjska tudi nekatere druge slovenske bolnišnice, sledila pa bila lahko tudi klinična centra.

Brez treh radiologov, katerih odpovedi začnejo veljati 1. oktobra, bi bilo vzdrževanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v celjski bolnišnici izjemno oteženo. Vodstvo SB Celje se z njimi sicer še vedno pogovarja o možnostih nadaljnjega sodelovanja.