Radiologi celjski bolnišnici že vrnili 17 tisoč evrov

Radiologi, ki delajo v celjski bolnišnici in za katere je analiza njihovega lanskega osemmesečnega dela pokazala kršitve, saj so del storitev, ki so jih opravljali po podjemni pogodbi, opravili v rednem delovnem času, so celjski bolnišnici že vrnili skupno 17.403,43 evra neto neupravičeno zaračunanih honorarjev, so pojasnili v bolnišnici.

Potem ko je spletni portal Necenzurirano v torek poročal o internem poročilu celjske bolnišnice, po katerem so radiologi polovico dela, za katerega so dobili dodatno plačilo prek podjemnih pogodb, opravili kar med rednim delovnim časom, so danes iz Splošne bolnišnice Celje v zvezi s tem poslali dodatna pojasnila.

O neopravičenem zaračunavanju odčitavanja izvidov radioloških preiskav so sicer odgovarjali že v začetku marca letos. Takrat so zapisali, da je prejšnje vodstvo zaradi suma o nepravilnostih evidentiranja dela po podjemnih pogodbah odredilo analizo osemmesečnega dela zdravnikov specialistov radiologije v letu 2022. Opravljena je bila analiza njihovega dela v rednem delovnem času, povečanega obsega dela, dela po podjemnih pogodbah in izvedbi njihovih ur dela.

"Analiza je pokazala kršitve pogodbe o zaposlitvi, saj je bil del storitev, ki so jih radiologi opravljali po podjemni pogodbi, opravljen v rednem delovnem času. Na radiološkem oddelku je za polni ali krajši delovni čas zaposlenih 13 zdravnikov specialistov in osem zdravnikov specializantov radiologije. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 12," so pojasnili v celjski bolnišnici.

"Vsi radiologi so preveč zaračunane zneske opravljenih storitev vrnili"

Na podlagi rezultatov analize je sedanje vodstvo bolnišnice vsem radiologom, pri katerih so bile ugotovljene kršitve pogodbe o zaposlitvi, izdalo pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Hkrati jih je zavezalo k vračilu preveč izplačanega plačila po podjemni pogodbi za storitve, ki so jih opravili v rednem delovnem času ali v drugih oblikah dela po pogodbi o zaposlitvi.

"Vsi radiologi so preveč zaračunane zneske opravljenih storitev po podjemni pogodbi vrnili. Glavnina vračil je bila na transakcijski račun bolnišnice vrnjena v začetku decembra 2022, zadnje pa konec januarja 2023," so navedli v bolnišnici. Radiologi so bolnišnici v omenjenem obdobju neupravičeno zaračunali skupno 17.403,43 evra neto honorarjev.

Bolnišnica je z ugotovitvami analize in sprejetimi ukrepi seznanila tudi urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki deluje na ministrstvu za zdravje.

Od novembra lani strogo spremljajo delo radiologov

Vse od novembra lani vodstvo bolnišnice tudi mesečno podrobno spremlja delo radiologov in pri tem po pojasnilih bolnišnice strogo nadzoruje ločevanje izpolnjevanja obveznosti v rednem delovnem času v skladu s postavljenimi normativi in delo po podjemni pogodbi, ki je namenjeno skrajševanju čakalnih dob.

V bolnišnici enak nadzor nad opravljenim delom v rednem in izven rednega delovnega časa izvajajo tudi v vseh bolnišničnih oddelkih, v katerih od decembra lani opravljajo dodatni program dela za skrajševanje čakalnih dob izven rednega delovnega časa, so še dodali v celjski bolnišnici.

Sicer pa je v zvezi z delom radiologov v celjski bolnišnici portal Necenzurirano marca letos poročal, da naj bi nekateri pacienti na izvide morali čakati več mesecev, ker radiologi niso želeli opravljati dodatnega dela, s tem pa da so posredno vršili pritisk na vodstvo bolnišnice, da z njimi sklene nove podjemne pogodbe.

V bolnišnici so takrat pojasnili, da njihovi radiologi svoje delo ves čas opravljajo v skladu z normativi in obveznostmi iz pogodb o zaposlitvi. Zaradi sprememb pravnih podlag za dodatno delo zunaj rednega delovnega časa pa je konec lanskega leta prihajalo do krajših zamud pri pripravi in branju izvidov. Te so po takratnih zagotovilih bolnišnice odpravili.