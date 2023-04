Celjski radiologi so si med službo zaračunavali dodatne ure

Na spletnem portalu Necenzurirano so razkrili interno poročilo celjske bolnišnice iz katerega je razvidno, da so radiologi med januarjem in avgustom 2022 polovico dela, za katerega so dobili dodatno plačilo prek podjemnih pogodb, opravili kar med rednim delovnim časom.

Iz internega poročila celjske bolnišnice, ki so ga na Necenzurirano pridobili po zakonodaji o dostopu do informacij javnega značaja je razvidno, da so zdravniki na radiološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje skoraj vsako drugo odčitavanje magnetne resonance (MR), računalniške tomografije (CT) in ultrazvoka opravili med rednim delovnim časom, zanj pa prek podjemne pogodbe prejeli dodatno plačilo.

Nekdanje vodstvo je sumilo nepravilnosti in zahtevalo poročilo

Nekdanje vodstvo je poročilo zahtevalo zaradi suma nepravilnosti, zdajšnji direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić pa je kršiteljem na podlagi tega dokumenta izdal opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja in od njih zahteval vračilo denarja. Skupno bodo morali vrniti več kot trideset tisoč evrov bruto.

Kot poroča Necenzurirano, so celjske radiologe pri izplačevanju previsokih honorarjev zalotili že lani jeseni. Ti so del dodatnega dela, ki ga uradno opravljajo popoldan in prek podjemnih pogodb, v resnici opravili v rednem delovnem času, kar pomeni, da so bili dvakrat plačani za isto delo. V obdobju od januarja do avgusta lani je 14 radiologov prek podjemne pogodbo izvedlo 5.626 dodatnih preiskav, torej vsak v povprečju dobrih 400. V večina primerov je šlo za magnetne resonance, ki so sicer zahtevnejše, a so tudi bolje plačane.

Da bi prejeli večje plačilo so prikazovali lažne podatke

Strošek dodatnih storitev je Splošno bolnišnico Celje stal 215 tisoč evrov, od tega so radiologi prejeli okoli 118.300 evrov. To pomeni, da je posamezni radiolog v povprečju prejel nekaj več kot tisoč evrov neto na mesec. Posamezna preiskava je v povprečju stala 38 evrov bruto. Zanjo je torej radiolog prejel 21 evrov neto.

Radiologi bi morali dodatne storitve opraviti v 2.618 urah, kar pomeni, da bi vsak od njih bi moral v povprečju delati dodatnih 187 ur, torej vsak delovni dan nekaj več kot uro. A glede na poročila so vsi skupaj storitve opravili zgolj v 507 urah, torej v manj kot petini predvidenega časa, saj so namerno prikazovali lažne podatke zato, da bi prejeli večje dodatno plačilo.

Po dopolnitvi evidentiranih podatkov so ugotovili, da je bilo le 52 odstotkov odčitavanj izvidov izvedenih izven rednega delovnega časa, torej v skladu s pravili. V rednem delovnem času jih je bilo 41 odstotkov ali 2.324, za preostalih 358 pa niso imeli podatkov. Za slabo polovico odčitavanj torej radiologi ne bi smeli prejeti dodatnega plačila.