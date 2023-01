Vlada soglaša s povečanjem vpisnih mest za študija radiologije in psihologije

Vlada je na dopisni seji dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2023/2024. Na voljo bo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij. Razpis povečuje število vpisnih mest za študija radiologije in psihologije, so sporočili po seji vlade.

Za študijsko leto 2023/2024 bo na voljo 16.643 mest za državljane Slovenije in držav EU, 992 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2.157 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2023/2024 razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov – Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ter 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo, vključno z Univerzo v Novi Gorici, Novo Univerzo in Univerzo v Novem mestu.

Novost v letošnjem razpisu je, da se je na Univerzi v Ljubljani univerzitetni študijski program Pravo na pravni fakulteti spremenil iz univerzitetnega programa v enovit magistrski študijski program, ki traja pet let in ima 300 kreditnih točk.

Povečan vpis na treh študijskih programih

Pri razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe povečujejo število ponujenih rednih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za slovenske državljane in državljane držav EU na treh študijskih programih. Na univerzitetnem študijskem programu psihologije se na ljubljanski filozofski fakulteti število rednih vpisnih mest spreminja s sedanjih 60 na 90, na mariborski filozofski fakulteti pa s sedanjih 35 na 50. Na ljubljanski zdravstveni fakulteti se na visokošolskem strokovnem študijskem programu radiološke tehnologije število rednih vpisnih mest dviguje s sedanjih 40 na 60.

Razpis za vpis je bil sicer uvrščen na dnevni red seje vlade prejšnji četrtek, a so ga umaknili iz obravnave, so za STA potrdili na pristojnem ministrstvu. Po poročanju medijev naj bi ga z dnevnega reda seje vlade umaknil premier Robert Golob, saj naj bi bilo po njegovem mnenju v prvotnem predlogu razpisa premalo mest za radiologe in psihologe.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je v ponedeljek za Radio Slovenija sicer izpostavil, da je vlada s povečanjem vpisa le sledila željam dveh fakultet, s tem pa jim želijo tudi zagotoviti dodatna sredstva.

Prav pomanjkanje sredstev naj bi bilo po ocenah Univerze v Ljubljani, poleg kadrovske in prostorske stiske, glavni razlog, da števila vpisnih mest niso povečali že prej, so še poročali mediji. Spomnili so, da je pred dvema letoma podobno odločitev sprejel tudi nekdanji premier Janez Janša, ki je spremembo razpisa utemeljeval s prilagajanjem trgu dela. Papič, ki je v tistem času zasedal položaj rektorja Univerze v Ljubljani, je Janševo odločitev takrat kritiziral in dejal, da s tem v negotovost potiskajo celotno generacijo dijakov.