Pri Zdravniški zbornici Slovenije in na Kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana so sporočili, da je umrl dr. Vladimir Smrkolj, specialist kirurgije in travmatologije ter profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

"Njegova strokovnost in predanost sta se odražali v številnih vlogah, ki jih je opravljal skozi svojo kariero. Kot glavni in nadzorni mentor za splošno kirurgijo in travmatologijo je vzgajal številne generacije mladih zdravnikov, ki so pod njegovim vodstvom pridobivali neprecenljivo znanje in veščine. Prof. dr. Smrkolj je bil tudi urednik in soavtor obsežnega učbenika "Kirurgija", ki je izšel leta 2014. Ta več kot 1.700 strani dolga publikacija, plod dela več kot 150 avtorjev, predstavlja temeljno delo za študente medicine in specializante ter pomemben vir znanja za vse zdravstvene delavce," so v sporočilu za javnost zapisali pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Dodali so, da bo "prof. dr. Vladimir Smrkolj ostal v spominu kot izjemen strokovnjak, predan učitelj in mentor ter človek z velikim srcem".

"Še vedno vidimo njegov prijazni nasmeh"

Ob smrti Smrkolja, ki je bil med drugim za svoje dosežke imenovan za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, so s Kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana medtem zapisali:

"Kljub vsem svojim številnim aktivnostim in funkcijam je vedno ohranil prav posebno toplino, človečnost in prijaznost prav do vsakogar, ki je prekrižal njegovo pot. Še vedno vidimo njegov prijazni nasmeh, zaradi katerega smo se pogosto spraševali: ali se profesor sploh kdaj razjezi."

Dr. Vladimir Smrkolj se je rodil leta 1945 v Kranju, kjer je končal tudi gimnazijo. Leta 1964 se je vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in jo leta 1969 končal kot prvi v letniku. Po diplomi je postal specializant splošne kirurgije na UKC Ljubljana.



Kot kirurg je deloval na Kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana, kjer je bil najprej vodja travmatološke urgence in nato vodja oddelka. Od leta 1991 do upokojitve je bil tudi vodja katedre za kirurgijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani.



Na UKC Ljubljana poudarjajo, da je bil dr. Smrkolj med drugim pionir kirurške oskrbe patoloških zlomov.