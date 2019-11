"Šokantno je, da starši hčerkam za 18. rojstni dan podarijo večje prsi" #video

Priljubljena hrvaška skupina Novi fosili je pred kratkim obeležila že 50 let delovanja. Leta 1983 je mesto pevke v skupini zasedla Sanja Doležal, ki se je z Novimi fosili zapisala med največje glasbene zvezde z območja nekdanje Jugoslavije.

Novi fosili s Sanjo Doležal so na Evroviziji leta 1987 osvojili četrto mesto:

Danes 56-letna pevka se je pred kratkim razgovorila v intervjuju za srbski tabloid Blic, v katerem je med drugim spregovorila tudi o tem, da ni nikoli podlegla trendu lepotnih operacij − pa čeprav bi se morda odločila drugače, če bi bila zdaj mlajša.

"Če bi imela danes 20 let ... kdo ve. Vedno sem trpela zaradi svojih malih prsi, tako da bi si morda to dala popraviti. Sem pa zdaj vesela, da v tistih letih nisem imela lepotnih popravkov, ker tega zdaj ne potrebujem več. Takrat, ko bi to potrebovala, je šlo za tabu, danes pa se mnogi s tem hvalijo," je dejala pevka.

Foto: Ana Kovač

"Žalosti me, ko vidim, da to počnejo zelo mlada dekleta. Vem, da starši svojim hčerkam za 18. rojstni dan podarjajo večje prsi, kar je šokantno," je nadaljevala. "Ali bodo velike prsi komu rešile ali spremenile življenje? Nisem prepričana. Z možem sva vedno vlagala v svoja otroka in v njuno znanje ter izobrazbo. Tega jima ne more nihče nikoli vzeti."

Preberite veliki intervju s Sanjo Doležal na Siol.net: