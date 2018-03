Pevka Kataya odvrgla modrček

Kataya že nekaj mesecev ne nosi več modrčka. Foto: Planet TV

Že to soboto, 17. marca, na Planet TV prihaja težko pričakovan tekmovalni pevski šov Nova zvezda Slovenije. Ta dan pa bo ob 22.30 prvič na sporedu tudi komentatorska oddaja Zvezda magazin, v kateri bodo voditeljica Jasna Kuljaj, pevka Katja Ajster - Kataya in televizijska voditeljica Oriana Girotto komentirale nastope bodočih zvezd.

Naša pevka Kataya je znana po več stvareh. Po svojem prodornem glasu, ki ga lahko poslušate tako v njenih pesmih kot tudi v številnih v slovenščino sinhroniziranih risankah, po tem, da na svojih družbenih omrežjih razveseljuje s precej seksi fotografijami, in tudi po svojem precej bujnem oprsju.

Ob voditeljici oddaje Zvezda magazin Jasni Kuljaj bosta sedeli pevka Katja Ajster - Kataya in televizijska voditeljica Oriana Girotto. Foto: Planet TV "Ker sem precej drobna, me velikokrat sprašujejo, ali so moje prsi umetne. Poleg tega so dandanes mojstri plastične kirurgije že tako zelo spretni, da je težko na prvi pogled ločiti, ali je dekolte naraven ali umeten. Ampak ne, moje prsi niso delo lepotnega kirurga, so res čisto in povsem naravne. Verjetno gredo zasluge pač dobri genetiki," pove brez oklevanja.

In čeprav si mnoge ženske, ki imajo velike, težke prsi, ne predstavljajo, da jih ne bi podprle s podloženimi modrčki, se je Kataya odločila, da tega ne bo več počela. Modrčke nosi le, ko je to nujno potrebno, na primer na kakšnem nastopu ali prireditvi. Če je le mogoče, izbere športno različico brez žic in blazinic. "Res ne vem, kateri pametnjakovič si je izmislil modrček. Verjetno je idejo o tem 'oklepu za prsi' dobil moški, ki ni nikoli izkusil, kako neudobne so vse tiste žice oziroma kosti in debelo blago," je brez dlake na jeziku. "Če bi imela manjše prsi, ga zagotovo sploh ne bi več nosila, niti za oder ne. Tako pa si ga zdaj nadenem samo v ekstremnih primerih."

Na vprašanje, ali je nič ne skrbi gravitacija, odgovori, da nikakor ne. Za to, da se ji dojke ne povesijo, skrbi s primernimi vajami. "Če redno izvajaš vaje za krepitev prsnih mišic, sploh za nadprsno mišico, že to prsim zagotavlja vso podporo, ki jo potrebujejo. Z modrčki pa jim daješ potuho, kot radi rečemo. Veliko boljše je, če so prsi svobodne. Res ne vem, zakaj smo dandanes ženske tako obremenjene z mislijo, da moramo imeti prsi dvignjene do vratu oziroma pokončno stoječe kot stožec. Tudi če so malce nižje, ni nič narobe."

A to še zdaleč ni vse. Kataya priznava, da za zdrave in lepe prsi skrbi tudi z masažo. Vsak dan izvaja krožno masažo, pri čemer si pomaga z navadnim masažnim oljem ali navadnim vazelinom. "Z masažo spodbudiš prekrvavitev in delovanje limfnih žlez, poleg tega olje kožo nahrani in naredi mehko. Zaradi tega se bolje počutiš, pa še lepše si videti," še pove.