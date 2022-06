Priljubljena slovenska pevka gradi svojo sanjsko hišo #foto

Alya je sicer zapisala, da gradi "hiško", a kot je mogoče videti na fotografiji, gre za veliko hišo. Zaupala je tudi, da gradi ekološko stavbo.

"Hiša stoji na južni strani"

Pod fotografijo je zapisala, da v "bajti" ni več prepiha. "Moja hiška bo končno dobila podobo. Guess what, naročila sem okna in vrata. A veš, to so te stvari, ki si jih zapomniš cel lajf. Spomnim se starih staršev, kako sta vedno razlagala, kje sta kaj kupila in kako težko je bilo dobavljivo, res smo lahko hvaležni, da živimo v času, ko je to vse zelo na izi in hitro," je zapisala. In dodala, da so bili pri izbiri pomembni kakovost, čas dobave, cena in izbira materialov. Razkrila je še, da hiša stoji na južni strani, zato bi bilo vzdrževanje lesa preveč zapleteno. "Naslednji korak je izmera oken in vrat na lokaciji, potem pa gasa, komaj čakam!" je sklenila.

Svoje sledilce redno obvešča o poteku gradnje

Pred dnevi je povedala, da bo verjetno izbrala protivlomna vrata. "Niti sanjalo se mi ni, da je tako težko izbrati prava vrata. Ponudba je res pestra, vsa so videti top, no, zdaj pa se odloči ... Všeč mi je kombinacija alu in les, je pa res, da moraš pri lesu paziti na lego vhoda, saj ne smejo biti preveč na udaru vode," je zapisala.

Razmišlja pa tudi o sistemu Alexa, ki je pri gradnji hiš vse bolj priljubljen. Gre za virtualnega pomočnika, ki "uboga na tvoj glasovni ukaz, v hiši se lahko prek nje vodijo vse elektronske naprave".

