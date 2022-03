Presenečenje! Elon Musk je dobil še enega otroka.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tehnološkemu mogotcu in pevki Grimes je decembra lani nadomestna mati rodila hčerko.

Novinarji revije Vanity Fair so med intervjujem s pevko Grimes po naključju izvedeli, da sta z ustanoviteljem Tesle Elonom Muskom po sinu, ki se je rodil leta 2020, dobila še hčerko. Dojenčica, rojena decembra lani, je namreč med intervjujem začela jokati iz nadstropja višje in pevka je takrat potrdila, da ima res "novega" otroka.

"Ne vem, kaj sem razmišljala," je odgovorila na vprašanje, čemu je rojstvo hčerke skrivala.

Hčerkinega imena ni razkrila, dejala je le, da jo kliče Y, medtem ko sina, ki sta mu z Muskom nadela nenavadno ime X Æ A-12, kličejo X.

Foto: Profimedia

Deklico je rodila nadomestna mati, še navaja Vanity Fair, rodila pa se je decembra 2021, nekaj mesecev po tem, ko sta se Grimes in Musk po treh letih zveze razšla.

Zdaj naj bi bila "na neki način" spet skupaj, je še dejala Grimes. "Lahko bi mu rekla moj fant, a sva zelo fluidna," je izjavila, "živiva v ločenih hišah, sva najboljša prijatelja in sva veliko skupaj. Živiva po svoje in ne pričakujeva, da bodo ljudje to razumeli."

Dodala je še, da si v prihodnosti želita še kakšnega otroka.

