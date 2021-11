Elon Musk in enoletni sin skupaj na videokonferenci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustanovitelju podjetja SpaceX Elonu Musku se je pri službeni obveznosti pridružil osemnajstmesečni sin X AE A-Xii, ki ga ima milijarder s pevko Grimes.

Elon Musk, tudi prvi človek Tesle, je s pomočjo videokonference ameriški Akademiji za znanost, strojništvo in medicino poročal o posodobitvi vesoljske ladje za večkratno uporabo Starship. Vse skupaj je bilo deležno še toliko večje pozornosti, saj je na začetku predavanja sodeloval tudi Elonov sin in si skupaj z njim ogledal video z inovacijami.

Po nekaj minutah je sin zapustil prostor, da se je lahko njegov oče popolnoma osredotočil na predstavitev, saj je mladenič med predstavitvijo krilil z rokami in pozdravljal ljudi prek ekrana.

To ni bila njegova prva predstavitev sina.

Elon in Grimes, ki skupaj vzgajata sina, sta septembra sporočila, da sta se po treh letih zveze razšla, a ostajata v dobrih odnosih prav zaradi njega. 50-letni podjetnik je bil do zdaj trikrat poročen, od tega se je dvakrat poročil in ločil od igralke Talulah Riley.

