Poročna obleka princese Diane po 25 letih znova v javnosti

Razstava, ki se začne 3. junija, bo postavljena v Kensingtonski palači, nekdanji rezidenci princese Diane, njena svilena poročna obleka, ki bo po 25 letih ponovno na ogled, pa bo predstavljala glavno atrakcijo.

Slavno obleko sta za Diano oblikovala David in Elizabeth Emanuel, ki od palače takrat nista prejela nobenih usmeritev, le da naj bosta preudarna. Princesa je na prvem srečanju z njima preizkusila vrsto oblek, nato pa izbrala vzorec obleke s širokim krilom, drobnim pasom in mehkimi volančki okoli rokavov in ramen. Postopek je bil v teoriji zelo enostaven, uresničitev pa je zahtevala veliko dela in sprememb, ker je Diana neprestano izgubljala težo.

Elizabeth Emanuel, oblikovalka Dianine obleke. Foto: Guliverimage

Obleka je bila sešita iz sijočega svilenega tafta v barvi slonovine, prekrita pa je bila z deset tisoč biseri. Oblikovalca sta zanjo zaračunala tisoč funtov (1.150 evrov), kar je bila simbolična cena, saj je bila obleka že takrat vredna devetkrat več.

Leta 2019 so ocenili vrednost slavne poročne obleke na 151 tisoč funtov (slabih 174 tisoč evrov), s čimer se uvršča med najdražje poročne obleke v zgodovini britanske kraljevine.

Princ Charles in Diana sta se poročila 29. julija 1981. Foto: Guliverimage

"Naša poletna razstava v palači Kensington bo osvetlila nekatere največje talente britanskega oblikovanja, katerih delo je bilo ključnega pomena pri oblikovanju vizualne identitete kraljeve družine v 20. stoletju," je povedal Matthew Storey, upravitelj razstave.

V začetku tega meseca so mediji poročali, da sta se princ Harry in princ William srečala, da bi odobrila kip princese Diane, ki ga bodo poleti razkrili v palači Kensington, kar predstavlja upanje, da se bo odnos med bratoma izboljšal, poroča Daily Mail.

