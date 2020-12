Je to resnica o škandaloznem intervjuju Lady Di?

Na BBC spet odpirajo preiskavo škandaloznega intervjuja, ki ga je za oddajo Panorama leta 1995 dala pokojna britanska princesa Diana. Njen pogovor z voditeljem Martinom Bashirjem je naletel na veliko kritik in požel neodobravanje v javnosti. Številni so namreč prepričani, da je Diana v intervju privolila zaradi napačnih oziroma lažnih dejstev, ki ji jih je prek njenega brata posredoval novinar oziroma voditelj intervjuja. Prva preiskava o razvpitem intervjuju tega sicer ni potrdila.

Preiskavo o slavnem intervjuju je nedavno podprl tudi Dianin sin, britanski princ William. V britanski javnosti namreč še vedno niso potihnile obtožbe, da je novinar oziroma voditelj Martin Bashir pred snemanjem pogovora leta 1995 princesi Diani, ta takrat še ni bila formalno ločena od princa Charlesa, temveč sta vsak zase opravljala svoje kraljeve dolžnosti, posredoval lažne dokumente, ki so nakazovali, da je osebje v Kensingtonski palači delalo proti Diani in v zameno za plačilo vohunilo za njo.

Potem ko se je na čelo BBC zavihtel novi generalni direktor Tim Davie, so se pri britanski javni radioteleviziji odločili, da bodo po 25 letih spet preverili utemeljenost omenjenih obtožb. Preiskava intervjuja za BBC sicer ne bi mogla priti ob bolj neprimernem trenutku. Trenutno so pri medijski hiši namreč osredotočeni na pogajanja z britansko vlado o prihodnjem financiranju, model javnega financiranja pa je tudi pod drobnogledom britanskega premierja Borisa Johnsona.

Ponaredili bančne izpiske in z njimi prišli do princese

Vnovično preiskavo o Dianinem intervjuju za BBC Panorama bo vodil upokojeni sodnik, vodstvo britanske javne radiotelevizije pa napoveduje, da bodo zadevi tokrat prišli do dna. Matt Weissler, ki je za BBC v obdobju omenjenega intervjuja delal kot grafični oblikovalec, je že priznal, da je ponaredil bančne izpiske po tem, ko je do njega prišel Bashir in mu dejal, da jih potrebuje.

Princesa Diana: V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo malo gneče. Vir: YouTube.

Brat pokojne britanske princese Charles Spencer pa je zatrdil, da ga je Bashir ukanil s tem, ko mu je pokazal lažne dokumente, da ga je nato predstavil svoji sestri. "Vsa predpostavka, na kateri temelji ta intervju, leži na lažnih in sumljivih temeljih," je prepričan novinar Daily Maila Richard Kay. Omenjeni lažni dokumenti so nakazovali, da so bili Dianin zasebni tajnik in drugi člani kraljevega gospodinjstva plačani za to, da vohunijo za princeso, ta se je bala, da sta zaradi tega ogroženi njena varnost in zasebnost.

Kaj je v spornem intervjuju razkrila Lady Di?

Princesa Diana je v omenjenem intervjuju za BBC med drugim pojasnila, da ji je odleglo, ko je že v prvem poskusu uspešno rodila prestolonaslednika: "Počutila sem se, kot da z mano rojeva vsa država." Odkrito je spregovorila tudi o svoji poporodni depresiji. "Zjutraj si se zbudil z občutkom, da nočeš vstati iz postelje, da te nihče ne razume, zelo si bil potrt," je dejala Lady Di.

Princesa Diana je v svojem intervjuju za BBC podvomila o tem, da bi bil princ Charles lahko dober kralj. Foto: Reuters

Med drugim je priznala, da se je med napadi tesnobe samopoškodovala: "Nisem se imela rada, sram me je bilo, da se nisem mogla spopasti s pritiski." O svojem boju z bulimijo je dejala, da so to "ponavljajoči se vzorci, ki so za človeka zelo destruktivni". Voditelju je med drugim povedala, da je vedela, da jo je princ Charles varal s Camillo Parker Bowles: "Kar zadeva to, nisem bila v položaju, da bi lahko karkoli storila."

Za razpad svojega zakona s Charlesom je javno okrivila Camillo: "V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo malo gneče." Na drugi strani je sicer priznala, da je tudi sama varala Charlesa, pri čemer je omenila svojo afero z vojaškim častnikom Jamesom Hewittom: "Oboževala sem ga. Bila sem zaljubljena vanj." Za nameček je na koncu izrazila dvom o tem, da bi bil Charles dober kralj: "To bi mu prineslo velike omejitve. Ne vem, ali bi se temu lahko prilagodil."

Prva preiskava: Diana ni dala intervjuja zaradi dokumentov

Za Buckinghamsko palačo je omenjeni intervju pomenil hud udarec, po navedbah takratnega kraljičinega predstavnika za medije pa jim ni preostalo "veliko, kar bi lahko rekli". Na BBC so notranjo preiskavo o intervjuju sprožili že kmalu po objavi pogovora, natančneje leta 1996.

Rezultati preiskave so pokazali, da so bili dokumenti ponarejeni, vendar pa so med nadzorom ugotovili, da ti niso imeli odločilne vloge pri tem, da se je princesa odločila za nastop pred kamerami. Martin Bashir se na vnovično uvedbo preiskave še ni odzval. Trenutno je na bolniškem dopustu, saj okreva po operaciji srca in zapletih zaradi bolezni covid-19. Bashir je na BBC trenutno zaposlen kot urednik za verski program.