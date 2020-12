Med pandemijo covid-19 na Manhattnu odprli slovensko restavracijo

Na aveniji Amesterdam v New Yorku se je pred kratkim odprla slovensko-ameriška restavracija Pekarna, ki jo je zasnoval inženir avstralskega rodu Dean O'Neill. Nenavadna kombinacija, a velja vedeti, da je O'Neill že pred leti v Ljubljani odprl Opera bar, znan lokal v središču mesta, je pa tudi lastnik več stanovanj v središču Ljubljane, namenjenih za oddajo turistom.

O'Neill se je zdaj gostinstva, v času pandemije precej tvegane dejavnosti, lotil tudi v New Yorku. Njegova tamkajšnja restavracija Pekarna na jedilniku "združuje interpretacije klasične slovenske kuhinje s sezonsko novo ameriško kuhinjo", poroča STA, v praksi pa to pomeni, da med drugim ponujajo ocvrt piščančji zrezek, piščančjo juho z "matzo" kroglicami, ki so sicer značilna judovska jed, cezarjevo solato in pečeno cvetačo s kalabrijskim čilijem.

Kuhinjo pekarne vodi Kamal Hoyte, ki se je uril v več newyorških restavracijah, še poroča STA, za ponudbo sladic pa je odgovorna znana slovenska kuharica Alma Rekić.

V času pandemije koronavirusa se newyorške restavracije sicer množično zapirajo, a lastnik na novo odprte slovensko-ameriške restavracije ostaja optimističen. "V spreminjajočih se časih moramo stvari delati drugače. Sprememba ni ne slaba ne dobra, le prilagoditi se moramo in najti v našem okolju spet dobre čase," je dejal po poročanju STA. "Pekarna se posveča novim praksam in spreminja način delovanja restavracije z enim samim ciljem, to je varen prostor za uživanje v hrani, pijači in atmosferi."

