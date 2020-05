Po zvezi z manekenko zdaj romanca z moškim? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kratkim je odjeknila novica, da sta se manekenka Cara Delevingne in igralka Ashley Benson po skoraj dveh letih zveze razšli. Zdaj si očitno Ashley srčne rane celi z moškim – raperjem G-Eazyjem.

Igralko in raperja so paparaci ujeli med poljubljanjem v avtomobilu, poroča Just Jared. Nekdo je njun romantični trenutek posnel, video pa je hitro zakrožil po družbenih omrežjih.

Sta Ashley Benson in G-Eazy nov par na zvezdniški sceni? Foto: Getty Images

Ashley Benson in G-Eazy, katerega pravo ime je Gerald Earl Gillum, sta se družila še z enim parom. V znani restavraciji z burgerji The Apple Pan so kupili hrano. Nato sta si moška nekaj časa na parkirišču podajala žogo, 30-letna zvezdnica pa je medtem s prijateljico klepetala v avtu. A ko sta se v avtu Ashley in G-Eazy znašla sama, sta si izmenjala poljub, ki si ga lahko ogledate v videu zgoraj.

Ashley je sicer bila do nedavnega skoraj dve leti v resni zvezi s supermodelom Caro Delevingne. Dekleti sta se začeli videvati poleti 2018, a sta najprej svojo zvezo skrivali. Čez leto dni pa sta vseeno ponosno oznanili svetu, da sta zaljubljeni. Njuna romanca se je po poročanju virov končala pred mesecem in pol, nobena od njiju pa vse do danes ni uradno komentirala novic o razhodu.