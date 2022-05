Po tragični smrti sina se je slovenski glasbenik razveselil novorojenčka #foto

Glasbenik je pod objavo zapisal: "Dragi prijatelji, danes, 24. 5. 2022, je v popoldanskem času na svet prijokal in takoj pogledal zdrav, prelep, za naju najbolj popoln fant s temnimi lasmi, ki sliši na ime Julijan Valentin. Res ni besed, ki bi lahko opisale to neskončno srečo! Kot da so vse skupaj le sanje ... Mamica Nina pravi, da se počuti kot v sedmih nebesih!!! Solze sreče kar tečejo. Danes in v naslednjih dneh se le nazdravlja in praznuje!!! Hvala vsem, ki nas spremljate in nam stojite ob strani! Radi vas imamo, SoulGreg Artist, Nina, Ella Vita in Julijan Valentin."

Spol otroka sta razkrila v videospotu

Par je lani razkril, da pričakuje tretjega otroka. Poleg pokojnega Viljema Julijana imata tudi hčerko Ello Vito. Spol tretjega otroka pa sta razkrila na zelo zanimiv način. Glasbenik je izdal videospot z naslovom Ljubezni ne izdaj.

Viljem Julijan je umrl leta 2019

Gregor in Nina sta se 19. maja 2019 poslovila od svojega dve leti in pol starega sina Viljema Julijana, ki je imel redko smrtonosno genetsko bolezen. Glasbenik je sinu poklonil pesem Ko se srečava v raju.

Zakonca Bezenšek sinove bolezni nista hotela zadrževati zase, ampak sta o njej govorila in s tem osveščala ljudi o izjemno redkih genetskih boleznih, ki lahko doletijo vsakega otroka. Ustanovila sta sklad Viljema Julijana, s katerim je njun glas dosegel številne starše, katerih otroci se spopadajo s podobnimi boleznimi. Želita si, da je njun sin glasnik in ambasador otrok s podobnimi boleznimi.

Deček Viljem Julijan je imel redko smrtonosno genetsko bolezen. Foto: osebni arhiv