Umrl je Viljem Julijan, dveletni fantek, ki je ganil Slovenijo

"Z zlomljenim srcem z Nino sporočava, da je najin preljubi mali princ Viljem Julijan danes v zgodnjih jutranjih urah izgubil zadnjo bitko z boleznijo. Ob 4:20 uri zjutraj je odšel med zvezde in za vedno zapustil našo družino," je prek Facebooka sporočil dečkov oče Gregor Bezenšek, ki ga mnogi poznajo pod umetniškim imenom SoulGreg Artist.

"Žalost in bolečina, ki jo ob tem občutiva, je neskončna. Ni besed, s katerimi bi lahko povedala, kaj doživljava ob izgubi najinega sina. Iz srca se zahvaljujeva vsem, ki ste v tem viharju stali ob strani Viljemu Julijanu, nama in najini družini," je še zapisal Bezenšek.

Viljem Julijan je imel redko smrtonosno genetsko bolezen gangliozidozo GM1 tip 1, ki je neozdravljiva in se večinoma konča s smrtjo v zgodnjem otroštvu. Gre za redko avtosomno recesivno dedno bolezen, ki povzroča propadanje živčnih celic in nepravilne psihofizične sposobnosti.

Gregor in Nina Bezenšek nista hotela sinove bolezni zadrževati zase, temveč sta o njej glasno govorila in s tem ozaveščala ljudi o izjemno redkih genetskih boleznih, ki lahko pravzaprav doletijo vsakega otroka. Njun glas je dosegel mnoge starše, katerih otroci se soočajo s podobnimi boleznimi, ter ustanovila sklad Viljema Julijana. Čeprav je usoda njunega princa, kot ga imenujeta, zapečatena, si želita, da bi za seboj pustil zapuščino in da bi ostal glasnik, ambasador otrok s podobnimi boleznimi.

