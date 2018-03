Po pornozvezdnici se je o aferi s Trumpom razgovorila še Playboyeva zajčica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojo zgodbo želi z javnostjo deliti tudi nekdanja Playboyeva zajčica Karen McDougal. Foto: Getty Images "Kaj drugega lahko rečeš, kot žal mi je?" je dejala McDougalova v intervjuju za CNN. "Žal mi je. Ne bi hotela, da se to zgodi meni," je dodala.

Prvi televizijski intervju po domnevni aferi je dala nekaj dni po tistem, ko je vložila tožbo proti družbi American Media, ki ima v lasti tabloid National Enquirer. S tožbo želi razveljaviti pogodbo o pravicah za njeno zgodbo, ki jih je za 150 tisoč dolarjev prodala pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

McDougalova trdi, da naj bi Trump afero z njo začel leto dni po poroki z Melanio. Foto: Reuters Trump je zanikal tako afero z McDougalovo kot tudi domnevno razmerje s pornografsko zvezdnico Stormy Daniels, ki prav tako poskuša razdreti pogodbo o nerazkrivanju, ki jo je podpisala pred volitvami.

McDougalova je povedala, da svoje zgodbe ne želi deliti zjavnostjo zato, da bi zaslužila. Njuno domnevno razmerje se je začelo, ko je spoznala Trumpa na zabavi v Playboyevi graščini v Los Angelesu, leto po njegovi poroki z Melanio.

"V javnost sem šla, da bi dobila nazaj svoje pravice, da bi dokazala, da je bila pogodba nezakonita, da so me izkoristili in da dobim nazaj svoje življenje. Pika," je dejala.

Po njenih navedbah je bilo razmerje s Trumpom sporazumno in ljubeče, videla sta se najmanj petkrat na mesec. Povedala je še, da jo je predstavil svojim starejšim otrokom in jo primerjal s svojo hčerko Ivanko.

Melanio je omenil le enkrat in "jasno, razlog, da je ne omenjam, je, ker imam slabo vest", je McDougalova povzela Trumpove besede.