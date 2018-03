Pornozvezdnica se je o domnevni aferi s predsednikom razpisala na Twitterju

Čeprav Bela hiša vztrajno zavrača trditve, da sta imela predsednik Trump in pornozvezdnica Stormy Daniels pred leti ljubezensko razmerje, Danielsova nikakor ne namerava molčati.

Najprej je na sodišče v Los Angelesu vložila tožbo proti Trumpu, s katero hoče izničiti pogodbo o molčečnosti, ki naj bi jo podpisala tik pred predsedniškimi volitvami oktobra 2016. Danielsova trdi, da ji je takrat Trumpov odvetnik Michael Cohen v zameno za molk plačal 130 tisoč dolarjev, ki jih zdaj namerava vrniti. Ker pogodbe o molčečnosti ni podpisal Trump, ampak v njegovem imenu le odvetnik, zdaj pornozvezdnica na sodišču dokazuje, da dokument ni veljaven in da ima pravico javno govoriti o domnevni aferi.

Pornozvezdnica trdi, da je poleti 2006 začela ljubezensko razmerje s Trumpom, ki naj bi trajalo še nekaj mesecev v leto 2007. Foto: Getty Images Čeprav tožba še ni dobila epiloga, pa pornoigralka očitno ne more držati jezika za zobmi. Potem ko ji je nekaj posameznikov na Twitterju očitalo, da pretirava in da naj že neha tečnariti svetu, se je odzvala še sama.

Technically I didn't sleep with the POTUS 12 years ago. There was no sleeping (hehe) and he was just a goofy reality TV star. But I digress...People DO care that he lied about it, had me bullied, broke laws to cover it up, etc. And PS...I am NOT going anywhere. xoxoxo https://t.co/Js9sEnanIk — Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 20, 2018

"Stormy Daniels, zakaj že ne izgineš … Nikomur ni mar, če si bila nekoč cipa in si pred 12 leti spala s POTUS," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja, s tem pa namigoval na ameriškega predsednika (POTUS je namreč okrajšava zanj). Danielsova mu je odgovorila, da objava ni najbolj točna: "S POTUS pravzaprav pred 12 leti nisem spala, ker je bilo spanja bolj malo in takrat je bil le zvezda resničnostnega šova. A če pustim to ob strani … Ljudem je mar, da je lagal o tem, da me je ustrahoval in da je kršil zakone, da bi to prikril itd. In mimogrede … Nikamor ne bom odšla."

Do you seriously think I give a flying fuck if people "like" me? I'd have become a kindergarten teacher if that was my goal in life. And for someone who doesn't want to "see" me, you took the time to come to my twitter and type a message to me? OK https://t.co/McrN8E8aCC — Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 20, 2018

Na drugi očitek, naj ima nekaj samospoštovanja in naj že odneha, saj na koncu ljudem zagotovo ne bo všeč, pa je odvrnila, da ji za to, ali bo ljudem pri srcu ali ne, ni prav nič mar. "Res misliš, da mi je kaj mar za to, ali me ljudje marajo ali ne?! Če bi bil to moj cilj v življenju, bi postala vzgojiteljica v vrtcu," je med drugim zapisala.