Domnevna Trumpova ljubica uspešno prestala preizkus z detektorjem laži

V javnost je prišlo poročilo o preizkusu z detektorjem laži, ki ga je Danielsova prestala leta 2011. Foto: Cover Images Michael Avenatti, odvetnik pornoigralke Stormy Daniels, je ameriškim medijem predal poročilo o preizkusu z detektorjem laži, ki ga je leta 2011 prestala njegova stranka, ko je za eno od ameriških revij opravila intervju o domnevni aferi z Donaldom Trumpom.

Novinar založniške hiše Bauer Publishing, ki ima v lasti reviji InTouch in Life & Style, je namreč takrat prisluhnil njeni zgodbi in jo želel tudi objaviti. Še prej pa z detekotrjem laži preveriti, da si Stormy vsega ni preprosto izmislila. Čeprav je detektor laži pokazal, da govori resnico, pri omenjeni založniški hiši takrat intervjuja niso objavili, so ga pa objavili v začetku tega leta, ko je zadeva Daniels-Trump dobivala nove, vedno večje razsežnosti.

Na preverjanju z detektorjem laži je strokovnjak za poligrafe Ronald Slay pornoigralki med drugim zastavil tri jasna vprašanja, povezana z domnevno afero s Trumpom, poroča CNN, ki mu je odvetnik zvezdnice Avenatti izročil poročilo poligrafskega testa. Glasila so se: "Ali ste julija 2006 imeli vaginalni spolni odnos z Donaldom Trumpom?" "Ali ste imeli julija 2006 nezaščiten spolni odnos z Donaldom Trumpom?" in "Ali vam je Trump obljubil, da boste nastopili v resničnostnem šovu Pripravnik?" Na vsa tri vprašanja je Danielsova odgovorila pritrdilno. V prvih dveh primerih je detektor laži kazal, da govori resnico, pri zadnjem vprašanju pa je pregledovalec odgovor opisal kot nedokončen oziroma neprepričljiv. V poročilu še piše, da je bila izmerjena manj kot enoodstotna možnost za zavajanje.

Videti je, da predsednik Trump in prva dama kljub trditvam Danielsove ostajata složna. Foto: Getty Images Da je pornozvezdnica res prestala preizkus z detektorjem laži, dokazuje videoposnetek, ki ga je za 25 tisoč dolarjev od založniške hiše kupil odvetnik Stormy Daniels. "Posnetek smo kupili zato, da ga bomo shranili na varnem in da ga ne bi kdo zlorabil ali uničil. Za ta korak smo se odločili po tem, ko smo izvedeli, da bi se do njega radi dokopali tudi drugi, vključno z vplivnimi medijskimi korporacijami, ki bi video in z njim povezano dokumentacijo bodisi uničili bodisi izkoristili v podle namene," je za CNN pojasnil Avernatti.

V Ameriki sicer preizkusi s poligrafom na sodišču večinoma ne veljajo za zadostne oziroma veljavne dokaze, tako da v tožbi, ki jo je pred nekaj tedni Stormy Daniels proti Trumpu vložila na losangeleško sodišče, rezultati iz leta 2011 verjetno ne bodo kaj dosti pomagali.