Pornozvezdnica Stormy Daniels toži predsednika Trumpa #video

Pornoigralka Stormy Daniels, ki naj bi imela pred leti razmerje z ameriškim predsednikom Trumpom, je na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo proti njemu. Skušala bo razveljaviti pogodbo o molčečnosti, ki jo je podpisala pred volitvami in zaradi katere do zdaj o aferi ni smela govoriti.

Stormy Daniels, ki sliši na pravo ime Stephanie Clifford, naj bi imela poleti leta 2006 ljubezensko razmerje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. To naj bi trajalo še nekaj mesecev v leto 2007, večinoma sta se sestajala na jezeru Tahoe in v enem od hotelov na Beverly Hillsu.

Da zgodba o njegovi domnevni nezvestobi ne bi prišla v javnost ravno pred volitvami, je pornozvezdnici Trumpov odvetnik Michael Cohen v zameno za molk konec oktobra 2016 izplačal 130 tisoč dolarjev. Takrat je Stormy podpisala pogodbo o molčečnosti, katere veljavnost bo zdaj izpodbijala na sodišču v Los Angelesu.

Ker Trump pogodbe ni podpisal, temveč jo je podpisal le njegov odvetnik, zdaj Stormy trdi, da je dokument neveljaven. Foto: Reuters Skupaj z odvetnikom Michaelom Avenattijem na podlagi tega, da pogodbe nikoli ni podpisal Trump sam, temveč le njegov odvetnik Cohen, Stormy trdi, da dokument, s katerim naj bi jo skušali utišati in prikriti predsednikovo varanje, ni veljaven. In da lahko posledično o vroči aferi s Trumpom govori, kolikor in s komerkoli hoče.

Pogodba jo je namreč zavezovala, da ne sme o domnevnem razmerju govoriti z nikomer, razen s peščico ljudi, ki jim je do dneva podpisa pogodbe za to že povedala. Prav tako ji je prepovedovala kazati in objavljati kakršnekoli videodokaze in fotografije, ki so nastali v času njune afere, poroča NBC News.

Bela hiša se za zdaj na novico o tožbi še ni odzvala, se je pa že pred časom oglasil Cohen, ki je podpisal pogodbo in Stormy plačal 130 tisoč dolarjev. Zatrdil je, da je vse to plačal iz lastnega žepa, a v tožbi zdaj igralka navaja, da je Trump vsekakor vedel za pogodbo o molku in da je sam hotel plačati, ker je nameravala zgodbo deliti z mediji.

To bi seveda Trumpu v času predvolilnega boja škodilo in ga lahko celo stalo mesto v Beli hiši. Če so te trditve resnične oziroma če bo njihova resničnost dokazana na sodišču, je bilo plačilo za molk nezakonita donacija Trumpovi kampanji. Predsednikovi odvetniki bodo zdaj skušali doseči, da sodišče tožbo razglasi za brezpredmetno.