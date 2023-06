Po nizu uspešnih koncertov naročila za 2.000 evrov ocvrtega piščanca

Z naročilom ocvrtega piščanca je tako proslavila zadnji koncert svoje turneje Renaissance v Londonu.

Naročilo je potrdil tudi lastnik restavracije

Po nastopu na stadionu Tottenham Hotspur naj bi Beyonce za svojo ekipo naročila 300 piščančjih, 50 navadnih in 20 korejskih veganskih hamburgerjev, 75 paketov ocvrtega krompirčka ter 200 kosov ocvrtega piščanca.

Da je Beyonce naročilo res oddala, je potrdil tudi lastnik restavracije Chicken Shop John Nelson, ki je povedal, mu je bilo "v čast poskrbeti za Beyoncejino zabavo". "V Chicken Shopu smo veliki oboževalci Beyonce in z navdušenjem smo gledali, kako so njeni oboževalci preplavili ulice Londona," je povedal za The Sun.

Beyoncé racked up bill of £2,000 for fried chicken after sold-out London showshttps://t.co/KkGvMvwy25 pic.twitter.com/oebmHXfKjK — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 5, 2023

Osebju hotela podarila VIP-vstopnice za njen koncert

Za svojo ekipo naj bi zvezdnica vedno poskrbela na najboljši način. Ko je zapustila londonski hotel Corinthia s petimi zvezdicami, kjer je bila nastanjena, je osebje hotela osupnila, ko jim je podarila VIP-vstopnice za njen koncert. Prenočitev v hotelu sicer stane osupljivih 20 tisoč evrov.

"Beyonce je res sladka in prijazna do vseh okoli sebe, vedno se želi zahvaliti ljudem, ki skrbijo zanjo," je vir blizu pevke povedal za omenjeni portal. In dodal: "To je njen najljubši hotel, zato je prosila za elektronski naslov osebja, da se jim tudi osebno zahvali."

Preberite tudi: