Po testu DNK je priznal: nekdanji belgijski kralj ima zunajzakonsko hčer

Boelova skuša že od leta 2013 dokazati, da je Albert II. njen oče. 51-letna umetnica trdi, da je imela njena mama, baronica Sybille de Selys Longchamps pred desetletji ljubezensko afero z Albertom. Nekdanji kralj je to zanikal in vztrajal, da ni Delphinin oče, poroča STA.

Test očetovstva je opravil šele, ko mu je bruseljsko prizivno sodišče lani zagrozilo s kaznijo v višini pet tisoč evrov dnevno, če ne bo opravil testiranja DNK.

Njegov četrti otrok

Odvetniki 85-letnega Alberta so v izjavi v ponedeljek sporočili, da se je kralj seznanil z rezultati testiranja DNK, ki kažejo, da je biološki oče Delphine Boel. Kot so dodali, se je odločil končati "bolečo" sodno bitko in zdaj sprejema, da je Boelova njegov četrti otrok, poroča STA.

Umetnica je s testom očetovstva že pred časom dokazala, da nekdanji mož njene mame Jacques Boel ni njen pravi oče.

Albert je zasedel prestol po smrti svojega starejšega brata leta 1993 in je vladal do abdikacije leta 2013. Na položaju ga je nasledil njegov najstarejši sin Philippe. Medtem ko veljata kralj Philippe in njegova soproga Mathilde za bolj umirjena, sta Albert in njegova žena Paola, s katero ima tri otroke, pogosto polnila naslovnice.