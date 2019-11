Pevka pred odhodom na oder doživela panični napad #video

27-letna pevka je tokrat prvič po dveh letih nastopala v živo. Ne le, da so na njen nastop nestrpno čakali vsi njeni oboževalci, gledali so jo tudi številni pevski kolegi in konkurenti, ki so se ta večer zbrali na podelitvi nagrad. To je verjetno povzročilo le še dodaten pritisk in povečalo živčnost pevke, ki se že vrsto let bori s tesnobo in se je v preteklosti zaradi duševnih težav že zdravila.

Selena je tako v zaodrju podelitve nagrad American Music Awards, tik preden je morala stopiti na oder, doživela panični napad. "Vsekakor je dobila napad panike. Bila je živčna. Na odru ni stala dve leti in pela je pesem, ki je pomembna za njeno kariero," je za portal People trenutke pred nastopom opisal vir, ki ji je blizu.

Zvezdnica je sicer odpela kar dve najnovejši skladbi, balado Lose You To Love Me, za katero so njeni oboževalci prepričani, da jo je navdihnila nesrečna zveza z Justinom Bieberjem, ter malo bolj živahno skladbo z naslovom Look At Her Now.

Foto: Getty Images Čeprav njeni oboževalci neprijetnih občutkov, ki so jo prevevali tik pred in med nastopom, morda niso opazili, vir pravi, da je vsekakor bilo čutiti njeno stisko: "Vrglo jo je iz tira. Na vaji je zvenela bolje."

Kasneje, ko je bil nastop za njo in se je pridružila prijateljem in družini med občinstvom, pa se je imela toliko lepše. Sproščeno je plesala in pela med nastopi preostalih glasbenikov ter se zelo zabavala.

Po koncu prireditve se je zvezdnica tudi oglasila na družbenih omrežjih, kjer se je zahvalila za vso podporo: "Hvala moji ekipi in oboževalcem, da ste mi stali ob strani. Vse to je za vas in zaradi vas. Vznemirjena sem zaradi poglavja, ki je pred mano."