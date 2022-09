Papež Frančišek poziral s slavnim glasbenikom #foto

Slavni pevec je za posebno priložnost oblekel klasično črno obleko in belo srajco. Pod fotografije, ki jih je delil na svojem profilu na Instagramu, je zapisal: "Redki posnamejo nasmejane selfije s papežem Frančiškom. Vzdušje, ljubezen in strpnost so bili visoki. P. S. zadnji video pomaga razumeti omenjeno vzdušje."

Pogovori o tem, kako umetnost uporabiti za spodbujanje kulture upanja

Balvin je bil eden od umetnikov, ki so bili povabljeni na pogovor o tem, kako umetnost uporabiti za spodbujanje kulture upanja in enotnosti, poroča Vatican News. Med povabljenimi umetniki so bili še ameriška igralka Patricia Heaton, britanski igralec David Oyelowo, igralka Hayley Atwell, izvršni direktor Pixarja Pepe Doctor, italijanski tenorist Andrea Bocelli in pevec skupine Mumford & Sons Marcus Mumford.

Med srečanjem je papež dejal: "Vi ste pridigarji lepote. Lepota je dobra za nas – lepota zdravi in nam pomaga napredovati na naši poti."

S fotografij, ki jih je J Balvin objavil na svojem profilu na Instagramu, je razvidno, da papež med fotografiranjem in gledanjem posnetkov na telefonu zelo uživa. Oba se namreč na široko smejita. Objava je sicer prejela več kot milijon in pol všečkov ter na tisoče komentarjev njegovih oboževalcev in slavnih prijateljev, med katerimi je tudi manekenka Naomi Campbell.