Je zbor kardinalov povezan z umikom papeža Frančiška?

V Vatikanu se bo danes začelo dvodnevno srečanje kardinalskega zbora, ki bo po napovedih namenjeno novi apostolski konstituciji rimske kurije Praedicate Evangelium, ki velja od junija. V cerkvenih krogih in med poznavalci Katoliške cerkve krožijo ugibanja, da bi srečanje lahko bilo povezano tudi z umikom papeža Frančiška z vrha Cerkve.

Papež, ki je nedavno omenil možnost, da bi se zaradi vse slabšega zdravja lahko upokojil, je presenetil že z datumom srečanja. To bo dva dneva po sobotnem konzistoriju za umestitev 20 novih kardinalov. Konec avgusta po poročanju vatikanskega portala Vatican News namreč ni običajen datum za konzistorije, ki se običajno odvijajo februarja, junija ali novembra.

Nekateri poznavalci domnevajo, da bi papež lahko na srečanju kardinalskega zboraCerkev pripravil na svoj umik. "Močno diši po 'predkonklavu'," piše italijanski časnik La Repubblica. Nekateri drugi menijo, da želi papež spremeniti postopek konklava za izvolitev svojega naslednika.

Večina se sicer strinja, da papež najverjetneje ne bo odstopil zelo kmalu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Načrtuje še nekaj obiskov po svetu, poleg tega bi z odstopom ustavil svoj proces reforme Cerkve.

Da se Frančišek želi upokojiti, ni skrivnost. Papež, ki je v zadnjih mesecih odpovedal številne dogodke in zaradi bolečin v kolenih uporablja invalidski voziček, je julija dejal, da so "odprta vrata" za njegov odstop.

Če bo Frančišek sledil svojemu predhodniku Benediktu XVI. in odstopil, bodo sklicali konklave vseh kardinalov, mlajših od 80 let, na katerem bodo izvolili novega papeža. Med 132 kardinali elektorji jih je okoli 90 imenoval Frančišek, kar pa še ni zagotovilo za to, da bo novi papež izbral enako pot vodenja Cerkve.