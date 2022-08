Ugibanja, da papež Frančišek razmišlja o odstopu, se krepijo

Pope Francis stops to pray at the tomb of St. Celestine V in L’Aquila, the last pope to voluntarily resign before Pope Benedict XVI. (From Vatican Media livestream) pic.twitter.com/ylReqOuFQg — Mary Shovlain (@maryshovlain) August 28, 2022

Papež je v L'Aquilo danes prispel s helikopterjem. Ob prihodu so ga pozdravili svojci žrtev potresa leta 2009, ki je terjal več kot 300 življenj. Nato je v vozičku obiskal tamkajšnjo katedralo, ki je bila v potresu močno poškodovana in ostaja zaprta. Mašo je zato daroval na trgu Duomo pred baziliko, v kateri se nahajajo tudi posmrtni ostanki Celestina V., poročajo tuje tiskovne agencije.

Odločitev Celestina V. označil za veliko moč

Ta je leta 1294 postal prvi papež, ki je prostovoljno odstopil in se po vsega petih mesecih na čelu Cerkve vrnil v življenje puščavnika. Frančišek je to njegovo odločitev danes označil kot veliko moč, ki izvira iz ponižnosti. "V očeh ljudi so ponižni razumljeni kot šibki in poraženci, a v resnici so prav oni zmagovalci, saj so edini, ki se popolnoma zanesejo na Gospoda in poznajo njegovo voljo," je dejal pred več tisoč verniki.

V mesto v Abrucih je sicer Frančišek pripotoval ob prazniku odpuščanja, več sto let stare tradicije, ki v ta del Italije privabi na tisoče romarjev. V maši se je med drugim znova zavzel za mir v Ukrajini in na drugih konfliktnih območjih po svetu. Spomnil je tudi na katastrofalne poplave v Pakistanu in pozval k "široki in velikodušni" mednarodni solidarnosti s prizadetimi. Ob tem je pohvalil prebivalce L'Aquile za trdoživost in dostojanstvo, ki so ga pokazali, ko so bili sami tarča katastrofe in so morali obnoviti svoje hiše, šole in cerkve.

Tudi Benedikt XVI. naj bi odstop naznanil z obiskom v L'Aquilli

Na grobu Celestina V. je sicer leta 2013 molil tudi Frančiškov predhodnik Benedikt XVI. Ko je nato štiri leta kasneje odstopil, so mnogi ugibali, da je ta svoj korak po tihem napovedal že z obiskom v L'Aquili.

V Vatikanu se bo v ponedeljek začelo dvodnevno srečanje kardinalskega zbora, ki bo po napovedih namenjeno novi apostolski konstituciji rimske kurije Praedicate Evangelium. A v cerkvenih krogih in med poznavalci Katoliške cerkve krožijo ugibanja, da bi bilo srečanje lahko povezano tudi z umikom Frančiška z vrha Cerkve. Da se ta zaradi slabega zdravja želi upokojiti, ni skrivnost. Večina se sicer strinja, da najverjetneje ne bo odstopil zelo kmalu, saj ima v načrtu še nekaj obiskov po svetu, poleg tega bi z odstopom ustavil svoj proces reforme Cerkve.

Če bo odstopil, sledi sklic konklave vseh kardinalov, mlajših od 80 let

Če bo Frančišek dejansko odstopil, bodo sklicali konklave vseh kardinalov, mlajših od 80 let, na katerem bodo izvolili novega papeža. Med 132 kardinali elektorji jih je okoli 90 imenoval Frančišek, kar pa še ni zagotovilo za to, da bo novi papež izbral enako pot vodenja Cerkve.

Ravno v soboto je sicer Frančišek umestil 20 novih kardinalov, med katerimi je 16 elektorjev. Novi kardinali prihajajo z vsega sveta, med njimi so tudi takšni, ki so znani po naprednih stališčih in pastoralnem delu.