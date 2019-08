Odstranili voščeno lutko britanske pevke, ker "ni več pomembna"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V muzeju voščenih lutk Madame Tussauds v Londonu so se odločili, da bodo odstranili lutko pevke Cheryl, ker "ni več pomembna".

Cheryl je bila najbolj znana, ko je uporabljala priimek nekdanjega soproga, znanega nogometaša Ashleyja Cola, s katerim je bila poročena od leta 2006 do 2010. Takrat je bila na vrhuncu slave z dekliško skupino Girls Aloud, kasneje pa je nadaljevala solo kariero. Ko se je zakon s Colom končal, ker naj bi jo on varal, je nekaj časa še uporabljala priimek Cole, a ga je kasneje opustila.

Leta 2014 se je poročila s francoskim poslovnežem Jean-Bernardom Fernandez-Versinijem in prevzela njegov priimek, a ker se je ta zakon končal še hitreje kot prvi, se je odločila, da bo zgolj – Cheryl. Kasneje je sicer začela hoditi z Liamom Paynom, pevcem skupine One Direction, s katerim sta dobila sina, a se tudi to razmerje ni obneslo.

S članicami skupine Girls Aloud. Foto: Getty Images

Predstavnik muzeja: "To ni nič takšnega"

In vse odtlej se Cheryl bori, da bi si pridobila staro slavo, vendar neuspešno. Njene pesmi ne dosegajo več vrhov lestvic, priljubljenost pada, zato so se v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds odločili, da z razstave umaknejo njeno lutko, saj "ni več tako pomembna" in da jo bodo raje pospravili v skladišče.

Predstavnik muzeja je sicer razložil, da to "ni nič takšnega", saj lutke občasno preurejajo in "spreminjajo, koga imajo razstavljenega". 36-letna britanska pevka je svojo voščeno dvojnico dobila leta 2010, ko je bila zahvaljujoč skupini Girls Aloud ena najbolj priljubljenih zvezdnic.

Cheryl s svojo voščeno dvojnico. Foto: Getty Images

