Britanska pevka Cheryl, nekoč znana po svojem dekliškem priimku Tweedy, nato po moževem Cole, zdaj pa preprosto kot Cheryl, ima na računu milijone funtov, a njen starejši brat Andrew kljub temu živi kot brezdomec v šotoru in vsak dan prosjači na ulici.

O tem te dni poročajo britanski mediji, ki navajajo, da zvezdnica že leta ni govorila s svojim bratom, potem ko mu je plačala rehabilitacijo in zdravljenje odvisnosti od drog, za kar naj bi odštela 20 tisoč funtov (približno 23 tisoč evrov).

A čeprav je verjela v njega in vložila veliko denarja v njegovo okrevanje, so zanemarjenega Andrewa spet opazili na ulicah Londona, ko je v zgodnjih jutranjih urah pil pivo.

"Tako živim. Tukaj prosjačim že več kot tri mesece in to mi je res zlomilo srce. Nekaj ponosa pa še imam. Imam družino in ne bi mi bilo treba biti tukaj. Grozno se počutim," je povedal za časnik The Sun in dodal, da njegova slavna sestra verjetno sploh ne ve, da je na ulici. "Čeprav mi ne pomaga, je še vedno moja družina, sploh je ne krivim."

The Sun še poroča, da ima Andrew za seboj dolgo zgodovino nasilnih zločinov (leta 2011 je bil obsojen na šest let zapora zaradi oboroženega ropa na pošti) ter zlorabe alkohola in drog. Na ulici je pristal v začetku leta, potem ko je prekinil zvezo z dekletom, iz ene od prejšnjih zvez pa ima celo otroka.

Medtem ko Andrew živi v šotoru, Cheryl živi v petmilijonski vili. Foto: Reuters

Spodbujala ga je, naj se pozdravi, a mu ne uspe

Odvisnik je bil že, ko se je kariera njegove sestre šele začela vzpenjati. Medtem ko je on pri 13 letih zagrešil svoj prvi rop, je Cheryl začela služiti prve milijone in zdaj živi v pet milijonov funtov (okrog 5,8 milijona evrov) vredni vili, pod palcem pa ima po poročanju britanskih medijev 35 milijonov funtov (približno 40 milijonov evrov).

V intervjuju leta 2008 je Andrew dejal, da ga je sestra spodbujala, naj se ozdravi odvisnosti, a si ne more pomagati. "Rekla mi je, naj poiščem navdih v tem, kako je uspelo njej, in naj obrnem hrbet pijači in nasilju. Namesto tega pa se kot bedak vračam k pijači in drogi."