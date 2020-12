Obama, Bush in Clinton bi se proti covid-19 cepili v TV-prenosu v živo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji ameriški predsedniki so se proti covid-19 pripravljeni cepiti pred kamerami, da bi Američane prepričali o varnosti cepiva.

Barack Obama, George W. Bush in Bill Clinton, predsedniški predhodniki Donalda Trumpa, so izjavili, da so se pripravljeni v televizijskem prenosu cepiti proti covid-19, takoj ko bodo pristojne agencije odobrile cepivo, poroča CNN.

Nekdanji predsedniki želijo s tem pomagati zdravstvenim strokovnjakom, da javnost prepričajo o varnosti in učinkovitosti cepiva.

"Ko bo potrjena varnost cepiva in ko ga bodo prejele prioritetne skupine prebivalstva, bo predsednik Bush to z veseljem storil pred kamerami," je za CNN povedal Freddy Ford, vodja kabineta 43. predsednika ZDA.

Foto: Reuters

Da je enako pripravljen storiti tudi Bushev predhodnik Clinton, je potrdil njegov tiskovni predstavnik Angel Urena: "Predsednik Clinton se bo zagotovo cepil takoj, ko bo to mogoče, in to namerava storiti javno, če bo tako pomagal prepričati Američane, da enako storijo tudi sami."

V intervjuju za radio SiriusXM je prisotnost na morebitnem "cepljenju v živo" potrdil tudi Barack Obama: "Obljubljam vam, da se bom cepil takoj po tem, ko bo cepivo dostopno tudi za manj rizične skupine ljudi. To lahko storim tudi pred kamerami, da bodo ljudje vedeli, da zaupam znanosti."

