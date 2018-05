Brat skušal rešiti Aviciija, a je prišel prepozno

K Aviciiju v Oman naj bi odpotoval njegov brat, da bi ga odpeljal domov, a je prišel prepozno. Foto: Getty Images

Skorajda ne mine dan, da ne bi v javnost prišle nove informacije, povezane s smrtjo komaj 28-letnega didžeja Aviciija, čigar pravo ime je bilo Tim Bergling.



Zdaj tuji mediji poročajo, da je družina slutila, da bi se lahko zgodilo kaj slabega, zato je k slavnemu didžeju v Oman odpotoval njegov brat, a tja prišel nekaj ur prepozno.

"Aviciijeva družina je govorila z njim po telefonu v začetku tistega tedna in zelo jih je zaskrbelo za njegovo duševno stanje," je za People razkril anonimni vir. "Njegov brat je zato odletel v Oman, da bi ga pripeljal nazaj domov, a je tja prispel le nekaj ur prepozno."

28-letnega didžeja so našli mrtvega v Omanu 20 aprila. Čeprav so oblasti kmalu uradno določile vzrok smrti, so na željo družine podatek obdržale zase in ga niso delile z javnostjo.



Je pa prav Aviciijeva družina v sporočilu za javnost nekaj dni po njegovi smrti namignila, da je šlo za samomor, anonimni viri pa so za TMZ povedali, da si je zagotovo sam vzel življenje, in sicer naj bi si s steklom prerezal žile.