Policija je ugotovila razlog Aviciijeve smrti

Njegova družina noče deliti z javnostjo, zakaj je umrl. Foto: Getty Images

Smrt švedskega didžeja Aviciija, ki je v starosti 28 let umrl včeraj v Omanu, po ugotovitvah policije ni bila posledica kaznivega dejanja. Pojasnili so, da so pridobili vse informacije o smrti in vedo, kaj se je zgodilo, a tega ne bodo razkrili medijem. Njegova družina je že včeraj dala vedeti, da vzroka smrti ne bodo delili z javnostjo.

Glasbenika s pravim imenom Tim Bergling so mrtvega našli v omanski prestolnici Maskat, kjer naj bi dopustoval s prijatelji. Novica o njegovi smrti je užalostila ne le njegovo družino in prijatelje, temveč oboževalce po vsem svetu.

Kljub mladosti se je namreč lahko pohvalil s sodelovanjem s številnimi zvezdniki, med njimi z Madonno, skupino Coldplay, Wyclef Jean, Jon Bon Jovi in Robbie Williams. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Wake Me Up, Hey Brother, Levels in Waiting For Love.

To je bila njegova zadnja objavljena fotografija na Instagramu, kjer je imel 7,7 milijona sledilcev:

🌞🌫It’s always sunny in California🌫🌞 A post shared by Avicii (@avicii) on Apr 4, 2018 at 12:55pm PDT

Umaknil se je zaradi težav z zdravjem

Avicii je pred dvema letoma zaradi zdravstvenih razlogov prenehal nastopati v živo. Zbolel je namreč za akutnim pankreatitisom oziroma vnetjem trebušne slinavke, ki je pogosto posledica prekomernega uživanja alkohola.

Septembra 2017 je v intervjuju za revijo Rolling Stone še razkril, da se je upokojil tudi zato, ker ga delo ni več osrečevalo: "Moral sem ugotoviti smisel svojega življenja. Šlo je samo še za uspeh, zaradi uspeha. Ni mi več prinašalo sreče."